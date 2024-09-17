Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Lübnan’daki saldırı sonrası kritik görüşme! Lübnan Başbakanı Necib Mikati’den bilgi aldı

Bu yaşananların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı.

Fidan, görüşmede, patlamalardaki can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.