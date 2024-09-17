PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lübnan'daki saldırı sonrası kritik görüşme! Lübnan Başbakanı Necib Mikati'den bilgi aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 02:05 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 02:07
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Lübnan’daki saldırı sonrası kritik görüşme! Lübnan Başbakanı Necib Mikati’den bilgi aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatılması sonucu yüzlerce kişi yaralandı.

Bu yaşananların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı.

Fidan, görüşmede, patlamalardaki can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA