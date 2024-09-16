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AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündem kongre süreci! Başkan Erdoğan'a rapor sunulacak

AK Parti MYK bugün Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. MYK’nın ana gündemini ise kongre süreci oluşturacak. Detaylı bir mutfak çalışması yapan AK Parti, sahadan gelen ilk raporları Başkan Erdoğan’a sunacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:17 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:24
AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündem kongre süreci! Başkan Erdoğan’a rapor sunulacak

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MYK'nın ana gündemini kongreye giden yolda AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Eylül ayı itibariyle başlatılan Türkiye Buluşmaları programı oluşturacak.

AK Parti MYK toplanıyor!

Program kapsamında tam kadro sahada olan parti yönetimi Türkiye'nin fotoğrafını çekti. Detaylı mutfak çalışması yapan AK Parti sahadan gelen ilk raporları MYK'da Başkan Erdoğan'a sunacak.

Toplantıda yeni yasama döneminde gündemde olacak yeni Anayasa çalışanları için AK Parti'nin Ekim ayında başlayacağı yeni anayasa konferanslarının hazırlıkları da değerlendirilecek.

KONGRE SÜRECİ VE TÜRKİYE BULUŞMALARI

MYK'da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen'in sunum yapması bekleniyor. AK Parti 3 Eylül MKYK toplantısında kongre kararı almış Erdoğan'ın imzası ile AK Parti'nin olağan kongre takvimi süreci başlamıştı.

Teşkilat başkanlığının kongre süreci ve Türkiye Buluşmalarının ilk çıktılarına dair bir sunum gerçekleştireceği öğrenildi. Türkiye Buluşmalarının ilk etabı tamamlandı. 7'den 70'e toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelindi.

HEPSİ TEK TEK NOT EDİLİYOR
Ev, esnaf ve STK ziyaretleri ile vatandaşın talepleri ve izlenimleri not edildi. Seçmenin muhalefete bakış açışı sorunları çözme kabiliyeti ve umut olarak kimi gördüğü konuşulacak.



Ekonomide atılan adımlar ve hayat pahalılığı konusu da MYK'da konuşulacak. Parti yönetimi ve bakanlar tam kadro sahada arı gibi çalıştı. Türkiye Buluşmalarının ilk etabın çıktıları toplanda değerlendirilecek. Sahanın raporu Başkan Erdoğan'a sunulacak.

ANAYASA KONFERANSLARI BAŞLAYACAK

AK Parti, bir yandan da Ekim ayında Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Başkanlığında Yeni anayasa konferansları çalışması başlatacak. Bu kapsamda MYK'da bu konunun da gündeme gelmesi öngörülüyor.

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