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İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı

İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Didim’de son yolculuğuna uğurlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı

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İsrail keskin nişancısı tarafından Batı Şeria'da katledilen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Didim'de cenaze töreni yapıldı. Eygi'nin cenazesi saat 12.00'de helallik alınması için baba evine taşındı. Cenaze, okunan dualar ve alınan helalliğin ardından tören için Didim Merkez Camii'ne kaldırıldı. Burada düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra birçok siyasetçi ve bakan da katıldı. Eygi, binlerce kişinin katıldığı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mücadelesini unutmayacağız, unutturmayacağız ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız" açıklamasını yaptı.

ÖZEL GERGİNLİK ÇIKARDI
Tören sonrası Özel, kendisine konuşma fırsatı verilmediğini iddia ederek Kurtulmuş'a "Ağzımızdan çıkan iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. Böyle yapmak olmadı" dedi. Kurtulmuş ise "Kardeş, benden farklı bir şey mi söyleyeceksin?" sözleriyle Özel'e cevap verdi. İkili arasındaki tartışma çevredekilerin araya girmesiyle bitti.

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