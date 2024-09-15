Almanya, Akkuyu için parça gönderen Siemens’e izin vermiyor!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu'da Rus sermayeli NGS'nin inşaatındaki gecikmeye, Siemens'ten alınan ekipmanların gönderilmemesinin neden olduğunu vurguladı. Siemens Energy'den yapılan açıklamada ise "Biz şirket olarak ihracata yönelik kurallara uymakla yükümlüyüz" denilerek topu Alman hükümetine attı. Bayraktar, "Hiçbir hukuki temeli olmayan bu konuda siyasi tutumla alınmış bir karar var. Bu durumda yapımı üstlenmiş olan Rosatom, alternatif siparişini Çin'e verdi. Ürün oradan gelecek" ifadesini kullandı.

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