MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ'a karşı ortak bir operasyona imza attı. MİT ve Emniyet'ten başarılı operasyon!



PLANLAYAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI

MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, 28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.





MİT'in yaptığı çalışmalar neticesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri, saldırı ile bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket eden şahıslar daha önce tespit edilmişti.