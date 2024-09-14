MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatiov
MİT'in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Soltamatiov'un Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.
İTİRAF ETTİ
Terörist Viskhan Soltamatiov'un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Viskhan Soltamatiov ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP'nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.
MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.