SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ’a karşı ortak bir operasyona imza attı. MİT’in istihbari çalışmaları neticesinde, 28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul’da yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 11:24 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 11:46
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ'a karşı ortak bir operasyona imza attı.

MİT ve Emniyet'ten başarılı operasyon!



PLANLAYAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI
MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, 28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.



MİT'in yaptığı çalışmalar neticesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının failleri, saldırı ile bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket eden şahıslar daha önce tespit edilmişti.



DEAŞ'LI TERÖRİST VISKHAN SOLTAMATIOV İSTANBUL'DA YAKALANDI
Bu tespitler doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısı ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam etti. Saldırının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatiov yakalandı.

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatiovİstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı terörist Viskhan Soltamatiov

MİT'in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Soltamatiov'un Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.



İTİRAF ETTİ
Terörist Viskhan Soltamatiov'un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Viskhan Soltamatiov ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP'nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

Santa Maria Kilisesine gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞlı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!Santa Maria Kilisesine gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞlı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!
Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ'lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti
Narin Güran cinayetinde şüphe okları Enes Güran’a döndü! Yasak aşk iddiası çürüdü! Market yalanı ortaya çıktı
Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
Trump saldırısında Gizli Servis parmağı! Rapor yayımlandı istifalar başladı
Yüksel Güran’ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili analiz edildi! Uzman isim o detaya dikkat çekti
Amca Salim Güran’ın son ifadesi ortaya çıktı! Arama kayıtlarını neden sildi? Şoke eden ’hayat kadını’ savunması
Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması
Fenerbahçe’nin gözü Arjantin’de! Ara transfer döneminde hedef genç tangocular
Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Yarın hayata geçiyor! Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek
1800 gün yeterli oluyor! Yaş şartı olmadan az primle erken emeklilik fırsatı
ABD’den PKK’nın teröristan hayaline ‘koşullu’ destek! Ankara-Şam yakınlaşması panikletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de!
Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte G.Saray’ın Rize maçı 11’i
SON DAKİKA