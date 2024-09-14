Kayseri merkezli 3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı





ÇOK SAYIDA EKİP OPERASYONA KATILDI

Kayseri merkezli olarak Antalya, Kırklareli ve Yozgat dahil olmak üzere 4 ilde yapılan operasyona 93 ekip, 4 Özel Harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere toplam 338 personel katıldı.