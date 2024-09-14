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Kayseri merkezli 3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi tespit edilirken adliyeye sevk edilen 35 kişiden 19'u tutuklandı.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 10:42 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 10:42
Kayseri merkezli 3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyon başlatıldı.



ÇOK SAYIDA EKİP OPERASYONA KATILDI
Kayseri merkezli olarak Antalya, Kırklareli ve Yozgat dahil olmak üzere 4 ilde yapılan operasyona 93 ekip, 4 Özel Harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere toplam 338 personel katıldı.


8 FARKLI SİTE
Operasyon sonucunda başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlara aktarıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Şahıslardan 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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