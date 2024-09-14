SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak? Hukukçular A Haber'de değerlendirdi: "Yardım edenler katille aynı cezayı alacak"

8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili cinayet soruşturması devam ederken tutuklu bulunan 11 kişinin hangi cezaları alacağını hukukçular A Haber ekranlarında değerlendirdi. Hukukçular katile yardım edenlerin de katille aynı cezayı alacağını belirtirken 11 tutukluyu müebbet hapis cezayı bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 12:23 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 12:35
Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak? Hukukçular A Haber’de değerlendirdi: Yardım edenler katille aynı cezayı alacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü oryadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Narin'in katilleri ne kadar ceza alacak?

Cinayet soruşturması devam ederken tutuklu bulunan 11 kişinin hangi cezaları alacağını hukukçular A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Amca Salim GüranAmca Salim Güran

TUTUKLANANLAR KAÇ YIL CEZA ALACAK?
Şüphelilerin büyük kısmının iştirak halinde olduğu için fail gibi cezalandırılacağı değerlendirmesi yapılırken Avukat Ceren Şarman, "Kasten öldürme eylemini çocuğa karşı işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Diğerleri de işlendikleri suça göre ceza alacak. Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme veya suça iştirak etmekten herkes kendi kusuru oranında ona göre hapis cezası alacak. Müebbet hapis ile ağırlaştırılmış müebbet arasında infaz hükümleri farklı oluyor. 30 yıl yatıyor ve hücrede kalıyor diğerinde ise 25 yıl yatıyor ve koğuşta bulunuyor. İnfaz hükümlerinde çeşitli farklılıklar var. Bunun yanında başka suçlar da eklenirse o zaman infaz değişiyor." dedi.

Anne Yüksel GüranAnne Yüksel Güran

YARDIM EDENLER DE AYNI CEZAYI ALIR
Katile yardım edenlerin de aynı cezayı alacağını ifade eden Avukat Umur Yıldırım, "Narin'in olayındaki şüphelilerin büyük kısmı iştirak halinde fail gibi cezalandırılacak. Kasten öldürme TCK 81. maddede düzenlenmiş cezası müebbet hapis cezası. TCK 81. madde diyor ki biri birine öldürürse müebbet alır. Buna yardım edenler ve iştirak yani failler iştirak halinde failler birlikte aynı cezayı alır. Yani müebbet. Yardım ettiysen 10 yıldan 15 yıla kadar şayet süreli hapis cezasıysa 1/2indirim uygulanır. Adli tıptan gelecekler bilgilerle 4-5 ay içinde en geç iddianamenin hazırlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

Alınan ifadeler sonrası köydekilerin delilleri yok etmeye çalıştığını belirten Avukat Necati Genç, bunun ilerleyen günlerde davada çözülmeye neden olacağını ifade etti.

Narin Güran'ın Ağabeyi Enes GüranNarin Güran'ın Ağabeyi Enes Güran

Genç, "Suçun çocuğa karşı işlenmesi ya da kendini savunmayacak bir kişiye karşı düzenlenmesi TCK 82'ye göre düzenlenmiş. Burada suçun cezası ağırlaşmakta yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetmektedir. Biz bu davanın hızlı bir ivme aldığını görmekteyiz. Çünkü ciddi anlamda delileri yok etme kayırma durumları var. Çözülmelerin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak? Hukukçular A Haber’de değerlendirdi: Yardım edenler katille aynı cezayı alacak
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti
Narin Güran cinayetinde şüphe okları Enes Güran’a döndü! Yasak aşk iddiası çürüdü! Market yalanı ortaya çıktı
Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
Trump saldırısında Gizli Servis parmağı! Rapor yayımlandı istifalar başladı
Yüksel Güran’ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili analiz edildi! Uzman isim o detaya dikkat çekti
Amca Salim Güran’ın son ifadesi ortaya çıktı! Arama kayıtlarını neden sildi? Şoke eden ’hayat kadını’ savunması
Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması
Fenerbahçe’nin gözü Arjantin’de! Ara transfer döneminde hedef genç tangocular
Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Yarın hayata geçiyor! Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek
1800 gün yeterli oluyor! Yaş şartı olmadan az primle erken emeklilik fırsatı
ABD’den PKK’nın teröristan hayaline ‘koşullu’ destek! Ankara-Şam yakınlaşması panikletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de!
SON DAKİKA