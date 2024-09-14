Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak? Hukukçular A Haber'de değerlendirdi: "Yardım edenler katille aynı cezayı alacak"

Amca Salim Güran



TUTUKLANANLAR KAÇ YIL CEZA ALACAK?

Şüphelilerin büyük kısmının iştirak halinde olduğu için fail gibi cezalandırılacağı değerlendirmesi yapılırken Avukat Ceren Şarman, "Kasten öldürme eylemini çocuğa karşı işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Diğerleri de işlendikleri suça göre ceza alacak. Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme veya suça iştirak etmekten herkes kendi kusuru oranında ona göre hapis cezası alacak. Müebbet hapis ile ağırlaştırılmış müebbet arasında infaz hükümleri farklı oluyor. 30 yıl yatıyor ve hücrede kalıyor diğerinde ise 25 yıl yatıyor ve koğuşta bulunuyor. İnfaz hükümlerinde çeşitli farklılıklar var. Bunun yanında başka suçlar da eklenirse o zaman infaz değişiyor." dedi.