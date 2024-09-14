Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak? Hukukçular A Haber'de değerlendirdi: "Yardım edenler katille aynı cezayı alacak"

Nevzat Bahtiyar
Alınan ifadeler sonrası köydekilerin delilleri yok etmeye çalıştığını belirten Avukat Necati Genç, bunun ilerleyen günlerde davada çözülmeye neden olacağını ifade etti.
Narin Güran'ın Ağabeyi Enes Güran
Genç, "Suçun çocuğa karşı işlenmesi ya da kendini savunmayacak bir kişiye karşı düzenlenmesi TCK 82'ye göre düzenlenmiş. Burada suçun cezası ağırlaşmakta yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetmektedir. Biz bu davanın hızlı bir ivme aldığını görmekteyiz. Çünkü ciddi anlamda delileri yok etme kayırma durumları var. Çözülmelerin olduğunu düşünüyoruz." dedi.