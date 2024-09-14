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Narin Güran cinayetinde şüphe okları Enes Güran'a döndü! Yasak aşk iddiası çürüdü! Market yalanı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada neredeyse sona ulaşıldı. Gözaltı süreci ve tutuklamalar, savcının cinayette zanlıları nasıl konumlandırdığını da ortaya koydu. Son gelişmeler üzerine ise şüphe okları ağabey Enes Güran'a döndü. Güran’ın verdiği ifadesinde söz ettiği markete hiç gitmediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 09:21 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 09:52
Narin Güran cinayetinde şüphe okları Enes Güran’a döndü! Yasak aşk iddiası çürüdü! Market yalanı ortaya çıktı

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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü oryadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Minik Narin'in cansız bedeni 8 Eylül günü Tavşantepe Mahallesi'ndeki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış şekilde bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası Salim Güran, 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cesedin bulunmamasının ardından cinayette itiraflar da peş peşe geldi. Salim Güran'ın arkadaşı Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana 'Aileni düşün, 200 bin TL'yi al cesedi yok et' dedi. Ben de dereye götürüp üstüne büyük bir taş koydum" dedi. Bahtiyar'ın ifadesinin ardından tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Salim Güran.Salim Güran.

KONUŞMALAR UZMAN EKİP TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ
13 Eylül günü ise soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ile Kürtçe yaptığı konuşma uzman ekip tarafından çözüldü.

Soruşturma dosyasına giren görüşmede Salim Güran'ın 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklindeki sözlerine karşılık R.A.'nın 'eeee' şeklinde cevap verdiği bunun üzerine Salim Güran'ın da 'Biri yerde' dediği görüldü. R.A.'nın ise buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' dediği anlaşıldı. Görüşmelerin sorulması üzerine ise R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını verdiği belirtildi.

Elde edilen yeni deliller ve ifadeler üzerine amca Salim Güran yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

Narin'in cinayetiyle ilgili tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

TUTUKLI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

İşte tutuklu bulunanlar...

Amca Salim Güran(46): Kasten öldürme, Anne Yüksel Güran(44): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Ağabey Enes Güran (18): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Komşu Nevzat Bahtiyar (48): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Amca Fuat Güran (41): Suç delillerini yok etmek, Kuzen Muhammet Kaya (23) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Kuzen Birsen Güran (19) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Yenge Maşallah Güran (46) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Enişte (halasının eş,) Mehmet Şevket Kaya Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Salim Atasoy(40) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Salim Güran'ın çocuk işçisi R.A

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

Kimler adli kontrol şartıyla serbest kaldı?

Amca Kurtuluş Güran, Suç delillerini yok etmek

Amca Ömer Faruk Güran, Suç delillerini yok etmek

Kuzen Melike Güran, Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten suçlanıyordu.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kimler serbest kaldı?
Baba Arif Güran, Kuzen Osman Güran, Kuzen Uğurcan Güran, Yenge Melike Güran, Amca Barış Güran, Kuzen Devran Güran, Hala Azize Kaya, Amca Memduh Güran, Amca Halil İbrahim Güran, Salim Güran'ın İşçisi Ömer Yıldız serbest kaldı.

Amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ise gözaltında.

Yüksel Güran.Yüksel Güran.

CİNAYETİN ŞEMASI BELLİ OLDU MU?
Gözaltı süreci ve tutuklamalar, savcının cinayette zanlıları nasıl konumlandırdığını da ortaya koydu. Savcıya göre Narin'i amca Salim öldürdü, anne Yüksel ile abi Enes ve Nevzat da bu suça iştirak etti. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de bu suçun delillerini yok etmeye çalıştı.

Cinayet şeması şu şekilde çerçevelendi;

BİRİNCİ AYAK: Savcının şimdilik "asli fail" olarak gösterdiği amca Salim Güran ilk kategoride ve şemanın tepesinde.

İKİNCİ AYAK: İkinci kategoride ise abi, anne ve Nevzat Bahtiyar var. Bunlar ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ AYAK: Şemanın üçüncü kategorisinde ise tutuklanan amca Fuat Güran, yenge Maşallah Güran, kuzenler Birsen Güran, Muhammed Kaya, enişte Mehmet Şevket Kaya ve işçi Mehmet Selim Atasoy var. Bunlar da "suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek" ile suçlanıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın arabası.Nevzat Bahtiyar'ın arabası.

CİNAYETİN NEDENİ NE?
Cinayette neredeyse sona yaklaşılmışken cinayetin nedeni ise akıllarda büyük bir soru işareti olarak yer edindi.

YASAK AŞK İDDİASI ÇÜRÜDÜ MÜ?
İlk olarak "çoklu gayri ahlaki ilişki" iddiası ortaya atıldı. Bu iddiaya göre; Amca Salim Güran'ın anne Yüksel Güran ile ilişkisi vardı.

Ancak jandarma ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı şüphelilerin telefonundan, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ın arasında herhangi bir telefon ve mesajlaşma olmadığını, Salim Güran'ın telefonun Yüksel Güran'ın telefonun da kayıtlı bile olmadığını tespit edildi.

Telefon kayıtlarını ve mesajları silen tek şüpheli olarak tespit edilen Salim Güran'ın büyük amcasıyla olay sırasında ve sonrasında yaptığı bir çok görüşme saptandı.

Enes Güran.Enes Güran.

ŞEMA DEĞİŞTİ
Elde edilen bu son veriler cinayet şemasını tamamen değiştirdi.

Jandarma ekipleri, Narin'in kaybolduğu sırada ve sonrasında büyük amcasıyla görüşmeleri tespit edilen Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ve oğlu Ramazan Atasoy'un yaptığı telefon görüşmelerine de ulaştı.

ŞÜPHE OKLARI ENES'E DÖNDÜ
Eldeki bulgu ve belgeler üzerine şüphe okları ağabey Enes Güran'a döndü. Soruşturmada Enes Güran'ın birinci cinayet zanlısı olarak değerlendirilmeye başlandığı aile kararıyla cesedin taşeron aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı üzerinde durulduğu öğrenildi.

ANNE İLK O İSMİ ARADI
Narin'in kaybolduğu anda anne Yüksel Güran'ın aradığı ilk isim olarak öne çıkan ve dün yaptığı açıklamayla cinayetin failinin Narin'in cesedini dereye getirip atan Nevzat Bahtiyar olduğunu ifade eden büyük amcanın ifadesinin alınması beklenirken, küçük kızın abisi tarafından öldürüldükten sonra aile meclisi kararıyla cesedinin ortadan kaldırılması için köyün kriminal ailesi olarak bilinen Bahtiyarlar ailesinden Nevzat Bahtiyar'a ortadan kaldırılması için teslim edildiği üzerinde duruluyor.

İSTİSMARA UĞRADI MI?
Narin'in tırnak arasından çıkacak olan deri ve doku parçalarıyla, abisi Enes'in kolunda bulunan ve Narin'in cesedinin bulunmasından önce "küçük ağız yapısına uygun, insan ısırığı" yorumu bırakılan abisi Enes'in kolundaki ikinci ısırığın kime ait olduğu yönündeki tespitin de katilin belirlenmesinde büyük etken olacağını ifade eden Adli Tıp Kurumu yetkilileri, her ne kadar üzerinde başka insan DNA'sı bulunmasa da küçük kızın bozulmaya yüz tutan cesedi üzerinden bir istismar veya istismar girişimine uğramadığını söylemenin pek belirgin olmayacağını ifade ediyor.

İFADESİNDE ÇELİŞKİLER VAR
Ağabey Enes Güran'ın ifadesinde de birçok çelişki olduğu tespit edildi.

Kardeşinin kaybolma haberini 19:11'de annesinin "Narin yemeğe gelmedi" sözleri ile öğrendiğini söyledi.

Ağabey Güran gözündeki morluklarla ilgili ifadesinde şunları söyledi: "Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim."

BAKKALA GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Milliyet'te yer alan habere göre; Narin'in ağabeyi Enes Güran savcılık ifadesinde, köy bakkalı Ömer Susanbağ'ın verdiği ifade okundu ve bu ifade kendisine soruldu. Bunun üzerine Enes Güran, "Sofi Market'e giderek kendime bir adet enerji içeceği aldım. Aldığım sırada köylümüz olan zihinsel engelli Süleyman da bakkala geldi. 1 adet enerji içeceği de Süleyman'a alarak bakkaldan çıktım. Bakkaldan çıktıktan sonra arkadaşım Muhammet Yağmur'u gördüm. Onunla konuştuk. Ardından yanımıza Kerem Güran, kardeşim Muhammet, Tahir Kaya geldiler. Bir süre sonra üvey babaannem Süheyla Güran yanımıza geldi. Kendi samanlarının taşınmasını istedi. Kardeşim ve diğerleri yorgun olduklarını söyleyerek kabul etmediler" yanıtını verdi.

Ancak Enes Güran'ın söz ettiği Sofi Market'e hiç gitmediği öğrenildi.

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