Narin Güran cinayetinde şüphe okları Enes Güran’a döndü! Yasak aşk iddiası çürüdü! Market yalanı ortaya çıktı

Elde edilen yeni deliller ve ifadeler üzerine amca Salim Güran yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Narin'in cinayetiyle ilgili tutuklu sayısı 11'e yükseldi. TUTUKLI SAYISI 11'E YÜKSELDİ İşte tutuklu bulunanlar...



Amca Salim Güran(46): Kasten öldürme, Anne Yüksel Güran(44): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Ağabey Enes Güran (18): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Komşu Nevzat Bahtiyar (48): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek, Amca Fuat Güran (41): Suç delillerini yok etmek, Kuzen Muhammet Kaya (23) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Kuzen Birsen Güran (19) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Yenge Maşallah Güran (46) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Enişte (halasının eş,) Mehmet Şevket Kaya Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Salim Atasoy(40) Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek, Salim Güran'ın çocuk işçisi R.A

Nevzat Bahtiyar Kimler adli kontrol şartıyla serbest kaldı? Amca Kurtuluş Güran, Suç delillerini yok etmek



Amca Ömer Faruk Güran, Suç delillerini yok etmek Kuzen Melike Güran, Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten suçlanıyordu.



Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kimler serbest kaldı?

Baba Arif Güran, Kuzen Osman Güran, Kuzen Uğurcan Güran, Yenge Melike Güran, Amca Barış Güran, Kuzen Devran Güran, Hala Azize Kaya, Amca Memduh Güran, Amca Halil İbrahim Güran, Salim Güran'ın İşçisi Ömer Yıldız serbest kaldı. Amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ise gözaltında.

Yüksel Güran. CİNAYETİN ŞEMASI BELLİ OLDU MU?

Gözaltı süreci ve tutuklamalar, savcının cinayette zanlıları nasıl konumlandırdığını da ortaya koydu. Savcıya göre Narin'i amca Salim öldürdü, anne Yüksel ile abi Enes ve Nevzat da bu suça iştirak etti. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de bu suçun delillerini yok etmeye çalıştı. Cinayet şeması şu şekilde çerçevelendi; BİRİNCİ AYAK: Savcının şimdilik "asli fail" olarak gösterdiği amca Salim Güran ilk kategoride ve şemanın tepesinde. İKİNCİ AYAK: İkinci kategoride ise abi, anne ve Nevzat Bahtiyar var. Bunlar ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı. ÜÇÜNCÜ AYAK: Şemanın üçüncü kategorisinde ise tutuklanan amca Fuat Güran, yenge Maşallah Güran, kuzenler Birsen Güran, Muhammed Kaya, enişte Mehmet Şevket Kaya ve işçi Mehmet Selim Atasoy var. Bunlar da "suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek" ile suçlanıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın arabası. CİNAYETİN NEDENİ NE?

Cinayette neredeyse sona yaklaşılmışken cinayetin nedeni ise akıllarda büyük bir soru işareti olarak yer edindi. YASAK AŞK İDDİASI ÇÜRÜDÜ MÜ?

İlk olarak "çoklu gayri ahlaki ilişki" iddiası ortaya atıldı. Bu iddiaya göre; Amca Salim Güran'ın anne Yüksel Güran ile ilişkisi vardı. Ancak jandarma ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı şüphelilerin telefonundan, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ın arasında herhangi bir telefon ve mesajlaşma olmadığını, Salim Güran'ın telefonun Yüksel Güran'ın telefonun da kayıtlı bile olmadığını tespit edildi. Telefon kayıtlarını ve mesajları silen tek şüpheli olarak tespit edilen Salim Güran'ın büyük amcasıyla olay sırasında ve sonrasında yaptığı bir çok görüşme saptandı.