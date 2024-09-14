Batı Şeria'da 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki taziye evinde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız" dedi.
Filistinlilere destek verirken İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni için Aydın'ın Didim ilçesine gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte taziye evindeki çadırda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.