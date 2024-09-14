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Özgür Özel'den şehit Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde mikrofon kavgası! AK Parti'den tarihi ayar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile miktofon polemiğine girdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'burası yeri değil.' ifadeleriyle Özgür Özel'i uyarmaya çalışsa da, Özel tartışmaya devam etti. Özel'in saygısızlığına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından tepki göstererek, ders niteliğinde cevap verdi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 22:58 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 23:10
Özgür Özel’den şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinde mikrofon kavgası! AK Parti’den tarihi ayar

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Batı Şeria'da 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki taziye evinde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız" dedi.

Filistinlilere destek verirken İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni için Aydın'ın Didim ilçesine gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte taziye evindeki çadırda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"AYŞENUR KIZIMIZIN KANININ HESABINI SONUNA KADAR SORACAĞIZ"

Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali ve aile fertlerinin de bulunduğu açıklamada konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türk Milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Ayşenur Ezgi bizim için diğer tüm şehitler gibi ölümsüzdür. Hepimizin bildiği gibi Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin, onlar diridirler ve rabbimiz katında rızıklandırılıyorlar'. Ayşenur kızımızın ruhaniyetinin aramızda olduğunu ve onun maneviyatının bizlere güç verdiğini hatırlatmak isterim. Makamı cennet olsun, bütün milletimizin başı sağ olsun. Buradaki bütün aile fertlerine başsağlığı diliyorum. Bundan 24 sene evvel, yine onun gibi genç bir insan evladı Rachel Corrie de Filistinlilerin haklarını korurken, İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledildi. Bu vesile ile Rachel Corrie'yi de minnetle yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık camiasının onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz, hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Acımız büyüktür ama Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız. Bunlar yaptıklarının hesabını uluslar arası mahkemelerde verecekler" dedi.



"BİZİM DE AĞZIMDAN ÇIKACAK LAFIN KIYMETİ OLUR"

Törende bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Meclis Başkanı Kurtulmuş ile "Ben niye konuşmadım" polemiğine girdi.

Özel, Kurtulmuş'a, "Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur" ifadelerini kullandı.



"BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKTİNİZ"

Kurtulmuş'un, "Siz de konuşsaydınız kardeşim benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz" sözleri üzerine, Özel, "Onu ben takdir ederim" yanıtını verdi.



"ÖZEL'İN ŞEHİTLERE SAYGISI YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özgür Özel'in şehitlere saygısı olmadığını dile getiren Dağ, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde bir kez daha gördük." dedi.

Bazen susmanın sorumlu bir davranış olduğuna dikkat çeken Dağ şunları kaydetti:

"Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile "ben niye konuşmadım" kavgasına tutuşmayı hedeflemiş ancak Sn. Meclis Başkanımız bu şımarık tavırlara karşı ağırlığını koruyarak kendisinin prim yapmasına izin vermemiştir. Sn. Özgür Özel belli ki "ne oldum delisi" edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Şov yapmak istiyorsa İzmir Fuar açılışı gibi birçok mecra buna müsaittir. Ancak böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır."

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