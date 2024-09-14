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Enerjide yeni dönem! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Borun değeri 70 kat artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bor madenine ilişkin "Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek." dedi. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını kaydetti.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 16:32
Enerjide yeni dönem! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Borun değeri 70 kat artacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bandırma'daki tesisimizde bin 350 tonluk yıllık üretime çıktığımızda bu ürünün değeri yaklaşık 70 kat artmış olacak. " ifadelerini kullandı.

Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün, Eti Maden Bandırma İşletmemizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ardından TRBOR tesislerimizde bor karbür üretimini yerinde inceledik.

Ülkemiz dünya bor rezervlerinin %72'sine sahip. Bor karbür bizim katma değerli madencilik vizyonumuzun en önemli örneği.

YAKLAŞIK 70 KAT ARTMIŞ OLACAK
Bandırma'daki tesisimizde bin 350 tonluk yıllık üretime çıktığımızda bu ürünün değeri yaklaşık 70 kat artmış olacak. Savunma sanayii, nükleer, uzay-havacılık gibi birçok kritik alanda kullanılabilecek.

Böylece bu alandaki ithalatın da önüne geçerek cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındayız. Önümüzdeki süreçte bu rezervleri daha hızlı şekilde ekonomiye katmamız, sanayimizi daha da geliştirmemiz ve sadece ham madde değil, daha fazla nihai ürün üretmemiz yani katma değerli madencilik anlayışı ile hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Bayraktar, Eti Maden Bigadiç İşletmesi bünyesinde faaliyet yürütecek Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda, ülkenin büyümesi milletin refahının artması için en önemli alanların başında enerji ve madenlerin geldiğini söyledi.

Attıkları her adımda öncelikli olarak ülkenin enerji faturasını azaltmaya ve cari açık üzerindeki etkisini sona erdirmeye çalıştıklarını belirten Bayraktar, artık doğal gaz, petrol arama ve üretiminde çok önemli gelişmeler sağlayarak geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Türkiye'nin var olduğunu kaydetti.

Bayraktar, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda 6 milyon metreküp günlük üretim yaptıklarını, 2026'da bu rakamın 20 milyon metreküpe çıkacağını vurgulayarak ülkenin günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacının yüzde 5'ini de sadece Gabar'dan karşılar hale geldiklerini anlattı.

Gabar'da, Hakkari'de petrol arama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Diğer yandan Karadeniz'de üretim çalışmalarımızı ve yeni sondaj planımızı titizlikle uygulamayı sürdürüyoruz. Kararlıyız, ülkemizin ekonomisi üzerindeki enerji maliyetini azaltacağız. Bunu yaparken de her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmayı sürdüreceğiz. Bugün hem doğal gaz hem de elektrik fatura bedellerinin yüzde 60'ını biz devlet olarak üstleniyoruz. Şimdi bir tarafta dar gelirli ailelerimizi, diğer tarafta daha az tüketen, enerjisini daha verimli kullanan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edecek, sosyal adalet yönünden daha doğru ve etkin bir destek modeline geçiş yapacağız. Milletimizin refahı insanımızın çok daha iyi hayat şartlarına sahip olması için AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

"TEMEL BOR ÜRÜNLERİNİN TAMAMINI ETİ MADEN OLARAK ÜRETECEĞİZ"
Bayraktar, Türkiye'yi doğal gazda bölgenin en önemli altyapısına sahip ülkelerinden biri haline getirdiklerini belirterek Türkiye'nin sadece kendi arz güvenliği için değil, bölgesinin de arz güvenliğini teminat altına alacak kapasiteye sahip bir ülke konumuna geldiğinin altını çizdi.

Uluslararası doğal gaz boru hatlarıyla, doğal gaz depolama tesisleriyle, sıvılaştırılmış doğal gaz alanında LNG ve FSRU terminalleriyle tüketimin üzerinde bir kapasiteye ulaştıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu sayede Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan'a sınırımızın olmadığı Macaristan'a, Sırbistan'a ve Romanya'ya gaz ihraç ediyoruz. Hedeflerimiz belli, ideallerimiz belli, inancımız tam. Üzerinde önemle durduğumuz diğer bir önemli alan da tabii kaynaklarımız, yani madenlerimiz. Zira ülkemizin ciddi bir maden potansiyeli var. Maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındayız. Önümüzdeki süreçte bu rezervleri daha hızlı şekilde ekonomiye katmamız, sanayimizi daha da geliştirmemiz ve sadece ham madde değil, daha fazla nihai ürün üretmemiz yani katma değerli madencilik anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu ürünleri üretim ve ihracat odaklı büyüme modeli çerçevesinde uluslararası pazarlara sunmak istiyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin nadir toprak elementlerinde dünyada en önemli rezervlerden birine sahip olduğunu vurgulayarak "Eti Maden olarak bu alanda çok yoğun bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun yanı sıra dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan ülkemiz bu alanda üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı, endüstriyel yetkinliği, ürün yelpazesi ve kalitesi ile dünya lideri konumundadır. Bor madeninde katma değerli üretim için hemen her ürün grubunda yatırımlar yapıyoruz. Uluslararası pazarda ihtiyaç duyulan temel bor ürünlerinin tamamını Eti Maden olarak üreteceğiz. Borda stratejimiz iki ayaklıdır. Bunlardan biri bor karbür, ferrobor gibi katma değerli ürünlere yönelmek, diğeri de borun kullanım alanlarını tarım, temizlik maddeleri gibi farklı sektörlerde yaygınlaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.

"SON 24 YILIN EN YÜKSEK BOR ÜRÜNLERİ SATIŞ RAKAMINA ULAŞMIŞ OLDUK"
Eti Maden'in borda 2024 Ağustos sonu itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1,6 milyon ton üretim, tutar bazında ise yüzde 27 artışla 846 milyon dolar gelir elde ettiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede son 24 yılın en yüksek bor ürünleri satış rakamına ulaşmış olduk. 2024 yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon tonluk bor satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede Eti Maden Türkiye Eti Maden çatısı altında; savunma sanayii, nükleer, çelik sektörü gibi kritik alanlarda projeleri, Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde pil ve bataryalarda kullanılan Lityum Karbonatın üretimine yönelik Eskişehir Kırka'da 600 ton/yıl kapasiteli Lityum Karbonat Üretim Tesisi kurmayı hedefliyoruz. Çelik ve mıknatıs yapımında kullanılan ferrobor için Bandırma'da 800 ton/yıl kapasiteli Ferrobor Üretim Tesisi'nin inşası devam etmektedir. Özellikli arıtım kimyasalları, metal yüzeylerin temizlenmesi alanlarında kullanılan sodyum bor hidrür üretimi için yine Bandırma'da 10 ton/yıl kapasiteli Sodyum Bor Hidrür Pilot Tesisi için çalışmalarımız devam etmektedir."

Bayraktar, cam sektöründen sonra dünya bor tüketiminde ikinci büyük pazarın tarım sektörü olduğunu ifade ederek "Bor, bitki sağlığı ve verimli üretim için gereken ve yerine ikamesi kolay olmayan bir maden. Bitkilerin çimlenmesinde, kök gelişiminde, fotosentezde, tane oluşumunda önemli rol oynuyor. Bu nedenle bitkilerin büyüyüp gelişme süreci boyunca farklı formlarda bor ürünlerine ihtiyaç duyuluyor. Bunlardan biri de bugünkü açılışımıza konu olan granül bor. Rafine bor ürünleri suda çözünürlükleri yüksek olduğu için özellikle fazla yağış alan bölgelerde topraktan kolayca ayrılıyor. Bu nedenle, gübre endüstrisinde konsantre olan granül bor ürünleri ön plana çıkıyor. Açılışını yaptığımız bu tesisle gübre katkı maddesi üreterek bor ürün yelpazemizi genişletiyoruz." diye konuştu,

Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürütecek fabrikanın yıllık 35 bin ton üretim kapasitesinin bulunduğunu anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplam yatırım bedeli 2024 fiyatlarıyla 614 milyon lira olan fabrikamızın yıllık geliri yaklaşık 700 milyon lira olacak. Bu tesisimizle birlikte Eti Maden'in Bigadiç'teki toplam istihdamını bin 211'e, Balıkesir'deki toplam istihdamı da 2 bin 700'e çıkmış olacak. Eti Maden Bigadiç İşletmesi bünyesinde bugün faaliyete geçireceğimiz granül fabrikasının ülkemizin katma değerli madenciliği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda enerjide ve madenlerde net ihracatçı olma hedefine ülkemizi bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum."

Programda Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Yalçın Aydın da katılımcılara hitap etti.

Sonrasında yapılan duanın ardından kurdele kesilerek fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Bayraktar ve beraberindekiler, daha sonra fabrikayı gezdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Türkiye Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e geldiklerini söyledi.

Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine enerji katan önemli şehirlerden olduğunu belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, yerli ve yenilenebilir kaynakları en hızlı şekilde ekonomiye kazandırma hedefiyle çalıştıklarını dile getirerek, "Bu anlamda Balıkesir çok çok önemli bir ilimiz, hemen her yerde 1500 megavata yakın kurulu rüzgar kapasitesine sahip bir ilimiz. Onun dışında Bandırma'daki doğal gaz çevrim santralimiz de yaklaşık 3 bin 500 megavatlık bir kurulu güce sahip. Yani Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 3,5'i Balıkesir'de kurulu güç olarak bulunmakta." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Petrol ve doğal gaz rezervlerine değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, en yüksek miktarda bugün itibariyle günde 47 bin varili aşmış bir şekilde üretiyoruz. Geçmişte gidilemeyen, 'girilemez' denilen coğrafyalarda, ülkemizi hep yıllarca adeta o bölgeye sokulmamak için terörle engellenmiş coğrafyalarda bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlayan Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi hayata geçiyor. 2020 yılında pandeminin ortasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 2020 yılı içinde denizlerdeki dünyadaki en büyük keşfi yaparak Sakarya gaz sahasında doğal gaz keşfetmiştik. 'Yapılamaz, aranamaz' dediler. Çok şükür o gazı biz aradık. Karadeniz'de deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla deniz derinliğinin olduğu bir lokasyonda, kıyıdan 170 kilometre mesafe taşıdık ve bugün evlerimizde yaklaşık 2,6 milyon hanede doğal gaz kullanılır hale geldi. Dolayısıyla hamdolsun 6 milyon metreküp günlük üretimle, her geçen gün artan üretimle o sahayı çalıştırıyoruz. O sahadan üretim sağlıyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.

"YENİ DOĞAL GAZ PLATFORMUNUN AKTİF HALE GELMESİYLE ÜRETİM 2 KATINA ÇIKACAK"
Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını kaydetti.

AK Parti olarak önce insanı, çevreyi ve katma değerli madenciliği hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerini anlatan Bayraktar, "Burada insanı merkeze alan, elbette ki iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren sonra çevreyle uyumlu şekilde çevreye zarar vermeden çevreye verilen zararları da rehabilitasyon programlarıyla ortadan kaldıran bir anlayışla ve katma değerli madencilik anlayışıyla, yani ham olarak, toprak olarak en ucuz şekilde bu ham maddeyi 'bu madenleri ihraç edelim' deyip 'kullanalım' demiyoruz. Bunları ara ürüne ve nihai ürüne çevirelim istiyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı.

Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğunun altını çizen Bayraktar, 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bayraktar, bordan çeşitli ürünlerin imal edildiğini anlatarak, "Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek. Savunma sanayinin, imalat sanayinin birçok alanında kullanılabilecek çok daha katma değerli ürüne dönüşebilecek bir alan." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.

Bugün Bigadiç ilçesinde bor granül fabrikasının açılışını yapacaklarını anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bor savunma sanayisinde var, cam endüstrisinde var, birçok alanda var, tarımda da var. Tarımda daha verimli ürün alabilmek için kullanılan bir ürün. Bize tarım sektörümüzden, çiftçilerimizden gelen taleplerden bir tanesi şuydu; Özellikle çok su kullanılan tarım ürünlerinin üretilmesinde granül şeklinde bor daha verimli hale getiriyor ve üretimi daha canlı hale getiriyor. Dolayısıyla biz şimdi boru tarımda granül olacak şekilde, granüllü şekilde üretmeye başlıyoruz. İnşallah Bigadiç'te de bu fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz."

"TÜRKİYE'NİN 81 İLİ DOĞAL GAZ İLE TANIŞTI"
Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinin doğal gaz ile tanıştığını belirterek, "Doğal gaz altyapımız da yoğun şekilde büyüyor. 3 bin kilometrenin üzerinde hatla doğal gaz evlerimize ulaşmış durumda. Doğal gazın ithal kaynakla değil de kendi doğal gazımızla vatandaşlarımızın kullanımına sunulması da fevkalade önem arz ediyor. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarımız, üretim artışlarımız bizi doğal gazda hane halkımızın tamamına kendi doğal gazımızı ulaştırdığımız bir seviyeye getirecek. Belki onun ötesine geçip, sanayimizin, ticarethanelerimizin ihtiyacını da kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.

"Türkiye Buluşmaları" etkinliklerinin devam edeceğini anlatan Bayraktar, "Bugün Mevlit Kandili. Gecenizi de tebrik ediyorum. İnşallah birlik ve bütünlük içinde memleketimiz çok daha büyüyerek, etrafındaki bütün olumsuzluklara rağmen yoluna kararlılıkla devam edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak bizler bu mücadele ve kararlılık hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı. Bakan Bayraktar, burada yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda, AK Partili 20 milletvekili de hazır bulundu. Bakan Bayraktar, daha sonra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından öğle namazını Zağnos Paşa Camisi'nde kılan Bayraktar, cami bahçesinde merhum Emine Ercan için kılınan cenaze namazına da katıldı.

Bakan Bayraktar, namazın ardından meydandaki vatandaşlarla sohbet etti.

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