Enerjide yeni dönem! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Borun değeri 70 kat artacak

YAKLAŞIK 70 KAT ARTMIŞ OLACAK Bandırma'daki tesisimizde bin 350 tonluk yıllık üretime çıktığımızda bu ürünün değeri yaklaşık 70 kat artmış olacak. Savunma sanayii, nükleer, uzay-havacılık gibi birçok kritik alanda kullanılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bandırma'daki tesisimizde bin 350 tonluk yıllık üretime çıktığımızda bu ürünün değeri yaklaşık 70 kat artmış olacak. " ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındayız. Önümüzdeki süreçte bu rezervleri daha hızlı şekilde ekonomiye katmamız, sanayimizi daha da geliştirmemiz ve sadece ham madde değil, daha fazla nihai ürün üretmemiz yani katma değerli madencilik anlayışı ile hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Bayraktar, Eti Maden Bigadiç İşletmesi bünyesinde faaliyet yürütecek Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda, ülkenin büyümesi milletin refahının artması için en önemli alanların başında enerji ve madenlerin geldiğini söyledi.

Attıkları her adımda öncelikli olarak ülkenin enerji faturasını azaltmaya ve cari açık üzerindeki etkisini sona erdirmeye çalıştıklarını belirten Bayraktar, artık doğal gaz, petrol arama ve üretiminde çok önemli gelişmeler sağlayarak geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Türkiye'nin var olduğunu kaydetti.

Bayraktar, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda 6 milyon metreküp günlük üretim yaptıklarını, 2026'da bu rakamın 20 milyon metreküpe çıkacağını vurgulayarak ülkenin günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacının yüzde 5'ini de sadece Gabar'dan karşılar hale geldiklerini anlattı.

Gabar'da, Hakkari'de petrol arama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Diğer yandan Karadeniz'de üretim çalışmalarımızı ve yeni sondaj planımızı titizlikle uygulamayı sürdürüyoruz. Kararlıyız, ülkemizin ekonomisi üzerindeki enerji maliyetini azaltacağız. Bunu yaparken de her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmayı sürdüreceğiz. Bugün hem doğal gaz hem de elektrik fatura bedellerinin yüzde 60'ını biz devlet olarak üstleniyoruz. Şimdi bir tarafta dar gelirli ailelerimizi, diğer tarafta daha az tüketen, enerjisini daha verimli kullanan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edecek, sosyal adalet yönünden daha doğru ve etkin bir destek modeline geçiş yapacağız. Milletimizin refahı insanımızın çok daha iyi hayat şartlarına sahip olması için AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

"TEMEL BOR ÜRÜNLERİNİN TAMAMINI ETİ MADEN OLARAK ÜRETECEĞİZ"

Bayraktar, Türkiye'yi doğal gazda bölgenin en önemli altyapısına sahip ülkelerinden biri haline getirdiklerini belirterek Türkiye'nin sadece kendi arz güvenliği için değil, bölgesinin de arz güvenliğini teminat altına alacak kapasiteye sahip bir ülke konumuna geldiğinin altını çizdi.

Uluslararası doğal gaz boru hatlarıyla, doğal gaz depolama tesisleriyle, sıvılaştırılmış doğal gaz alanında LNG ve FSRU terminalleriyle tüketimin üzerinde bir kapasiteye ulaştıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu sayede Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan'a sınırımızın olmadığı Macaristan'a, Sırbistan'a ve Romanya'ya gaz ihraç ediyoruz. Hedeflerimiz belli, ideallerimiz belli, inancımız tam. Üzerinde önemle durduğumuz diğer bir önemli alan da tabii kaynaklarımız, yani madenlerimiz. Zira ülkemizin ciddi bir maden potansiyeli var. Maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındayız. Önümüzdeki süreçte bu rezervleri daha hızlı şekilde ekonomiye katmamız, sanayimizi daha da geliştirmemiz ve sadece ham madde değil, daha fazla nihai ürün üretmemiz yani katma değerli madencilik anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu ürünleri üretim ve ihracat odaklı büyüme modeli çerçevesinde uluslararası pazarlara sunmak istiyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin nadir toprak elementlerinde dünyada en önemli rezervlerden birine sahip olduğunu vurgulayarak "Eti Maden olarak bu alanda çok yoğun bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun yanı sıra dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan ülkemiz bu alanda üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı, endüstriyel yetkinliği, ürün yelpazesi ve kalitesi ile dünya lideri konumundadır. Bor madeninde katma değerli üretim için hemen her ürün grubunda yatırımlar yapıyoruz. Uluslararası pazarda ihtiyaç duyulan temel bor ürünlerinin tamamını Eti Maden olarak üreteceğiz. Borda stratejimiz iki ayaklıdır. Bunlardan biri bor karbür, ferrobor gibi katma değerli ürünlere yönelmek, diğeri de borun kullanım alanlarını tarım, temizlik maddeleri gibi farklı sektörlerde yaygınlaştırmaktır." ifadelerini kullandı.