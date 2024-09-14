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Başkan Erdoğan, gazeticilere kandil simidi ikram etti

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından nasın mensuplarına kandil simidi ikram etti.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 17:00 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 17:00
Başkan Erdoğan, gazeticilere kandil simidi ikram etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Mevlid Kandili nedeniyle basın mensuplarına kandil simidi dağıttı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile toplantı gerçekleştirdi.



Toplantı sonrasında iki lider kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.



Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'i uğurladı.

Başkan Erdoğan, Mevlid Kandili nedeniyle programı takip eden gazetecilere kandil simidi dağıttı.

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