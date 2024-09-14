Eyfel’de kullanılan çelikle eşdeğer! Dünyanın en iyisi seçildi! Tamamen Türk mühendisleri ve işçileri inşa etti

TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERİ İNŞA ETTİ

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nin yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, "Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu devasa yapı, ülkemizin mühendislikte ulaştığı zirveyi ve milli kaynaklarımızın gücünü de tekrar gözler önüne serdi." ifadesini kullandı.



Uraloğlu, IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri'nin 12 Aralık 2024'te ABD'nin Orlando şehrinde yapılacak törenle takdim edileceğini bildirdi.

6 MİLYON TASARRUF

Hızlı ve güvenli trafik akışıyla turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan köprü ve tünelin zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere her yıl 100 milyon lira tasarruf edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Karbon emisyonu ise bu projemizle yılda 2 bin 731 ton azaltılıyor. Köprünün kapsamını daha da üst seviyeye çıkarmak adına 5 Nisan'da yapımına başladığımız Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu tamamladık ve buradan enerji elde etmeye başladık. 20 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz santral ile yıllık 6 milyon liradan fazla tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.





Uraloğlu, hayata geçirdikleri bazı projelerin daha önce IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019'da Dizayn kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında Proje Finansmanı ve Ekonomi kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yapım Metodolojisi kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. Geçen yıl ise Zigana Tüneli Yapım Metodolojisi, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise Kalite Yönetimi kategorisinde birinci seçilmişti. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN