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Eyfel’de kullanılan çelikle eşdeğer! Dünyanın en iyisi seçildi! Tamamen Türk mühendisleri ve işçileri inşa etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında, Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildiğini bildirdi. Köprünün tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edildiği de öğrenildi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 15:41 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 15:49
Eyfel’de kullanılan çelikle eşdeğer! Dünyanın en iyisi seçildi! Tamamen Türk mühendisleri ve işçileri inşa etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kömürhan Köprüsü'nün ülkenin gurur kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.
Bakan Uraloğlu, her yıl düzenlenen IRF Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçilerek ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu


Elazığ ve Malatya arasındaki doğal sınırda yer alan köprünün, bölgenin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmadığına işaret eden Uraloğlu, 660 metre uzunluğundaki köprünün taşıt trafiğine karşılıklı yönde ikişer şeritli olarak hizmet verdiğini ifade etti.


Uraloğlu, köprünün tasarımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Köprü 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe 4. sırada yer alıyor. Gergin eğik askılı projelendirdiğimiz köprümüzün orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşuyor. Köprüde 42 adet kablo imalatı gerçekleştirdik."



450 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çeliğin, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşdeğer olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Çelik imalatlarının montajı için yapılan kaynak işlemleri yaklaşık 450 kilometre uzunluğunda. Çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre." bilgisini paylaştı.

TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERİ İNŞA ETTİ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nin yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, "Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu devasa yapı, ülkemizin mühendislikte ulaştığı zirveyi ve milli kaynaklarımızın gücünü de tekrar gözler önüne serdi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri'nin 12 Aralık 2024'te ABD'nin Orlando şehrinde yapılacak törenle takdim edileceğini bildirdi.

6 MİLYON TASARRUF
Hızlı ve güvenli trafik akışıyla turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan köprü ve tünelin zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere her yıl 100 milyon lira tasarruf edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Karbon emisyonu ise bu projemizle yılda 2 bin 731 ton azaltılıyor. Köprünün kapsamını daha da üst seviyeye çıkarmak adına 5 Nisan'da yapımına başladığımız Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu tamamladık ve buradan enerji elde etmeye başladık. 20 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz santral ile yıllık 6 milyon liradan fazla tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, hayata geçirdikleri bazı projelerin daha önce IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak şunları kaydetti:
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019'da Dizayn kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021 yılında Proje Finansmanı ve Ekonomi kategorisinde ve 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yapım Metodolojisi kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. Geçen yıl ise Zigana Tüneli Yapım Metodolojisi, Eğiste Hadimi Viyadüğü ise Kalite Yönetimi kategorisinde birinci seçilmişti. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor."

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