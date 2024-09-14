Eyfel’de kullanılan çelikle eşdeğer! Dünyanın en iyisi seçildi! Tamamen Türk mühendisleri ve işçileri inşa etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kömürhan Köprüsü'nün ülkenin gurur kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.
Bakan Uraloğlu, her yıl düzenlenen IRF Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçilerek ödüle layık görüldüğünü belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Elazığ ve Malatya arasındaki doğal sınırda yer alan köprünün, bölgenin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmadığına işaret eden Uraloğlu, 660 metre uzunluğundaki köprünün taşıt trafiğine karşılıklı yönde ikişer şeritli olarak hizmet verdiğini ifade etti.
Uraloğlu, köprünün tasarımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Köprü 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe 4. sırada yer alıyor. Gergin eğik askılı projelendirdiğimiz köprümüzün orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşuyor. Köprüde 42 adet kablo imalatı gerçekleştirdik."
450 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çeliğin, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşdeğer olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Çelik imalatlarının montajı için yapılan kaynak işlemleri yaklaşık 450 kilometre uzunluğunda. Çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre." bilgisini paylaştı.