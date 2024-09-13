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Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Kampı’ndaki gençlerle telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı’ndaki gençlere telefonla bağlanarak, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz” diyerek gençlere moral verdi.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 17:50 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 18:40
Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Kampı’ndaki gençlerle telefonda görüştü

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AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programı sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın da hazır bulunduğu programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, soru cevap kısmında gençlerin talebi üzerine Başkan Erdoğan'a telefon açtı.

Gençlere telefondan seslenen Erdoğan, kampın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan İnsan Hakları Kampı'ndaki gençlere sürpriz telefon!

"Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadeleye verdiğimizi, verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ben siz gençlerimizle iftihar ediyorum. Sizlerle, özellikle geleceğin Türkiye'sini çok çok muhteşem bir şekilde inşa edeceğimize ilişkin inancım her geçen gün daha da artıyor. Diyorum ki durmayacağız, gayret edeceğiz ve okuyacağız, okuduğumuzu yarınlara taşıyacağız. İnşallah geleceğin Türkiye'sinde bugün okuduklarınız, düşündüklerimiz inşallah yarının gençlerini de o şekilde inşa edecektir. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

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