Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’Gezi’ yanıtı: Esas özür dilemesi gerekenler sokakları yangın yeri yapanlar

Gelelim 'özür' polemiğine...



Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP tarafından onur konuğu edilmesine sert tepki göstermiş, CHP'nin milli iradeyi hakareti himaye eden parti konumuna düştüğünü belirterek "Özgür Özel'in millete özür borcu var" çıkışında bulunmuştu.



CHP lideri Özel ise "Dilruba'nın sözlerinden alınan kim varsa özür dilerim. Bidon kafa, göbeğini kaşıyanlar diyenler adına ben AK Parti seçmeninden özür diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.



Özel daha sonrasında Gezi vandalizmini öne sürüp Başkan Erdoğan'dan özür beklediğini ifade etmişti.