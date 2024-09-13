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Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Gezi' yanıtı: Esas özür dilemesi gerekenler sokakları yangın yeri yapanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi vandalizmini öne sürüp kendisinden özür bekleyen Özgür Özel'e "Birileri çıkıyor sapla samanı karıştırıyor. Kendilerince özür bahsi açıyor" diyerek tepki gösterdi. Gezi'nin Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı zararlarını anlatan Erdoğan, "Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, esnafın camını çerçevesini indirenler, Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık fatura çıkaranlardır" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 16:11 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 16:30
Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’Gezi’ yanıtı: Esas özür dilemesi gerekenler sokakları yangın yeri yapanlar

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Gezi vandalizminin Türkiye'ye ve ekonomiye doğrudan ve dolaylı zararlarını anlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


"BİRİLERİ SAPLA SAMANI BİRBİRİNE KARIŞTIRIYOR"

"Birileri çıkıyor sapla samanı karıştırıyor. Kendilerince özür bahsi açıyor" deyip Özel'i işaret eden Erdoğan, "11 sene olsada samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir" şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


"ESAS ÖZÜR DİLEMESİ GEREKENLER SOKAKLARI YANGIN YERİ YAPANLAR"

Erdoğan esas özür dilemesi gerekenin haftalarca sokakları yangın yeri yapanlar olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:


Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, esnafın camını çerçevesini indirenler, Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık fatura çıkaranlardır.

Çıkıp özür dilemesi gerekenler Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir.
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Gelelim 'özür' polemiğine...

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP tarafından onur konuğu edilmesine sert tepki göstermiş, CHP'nin milli iradeyi hakareti himaye eden parti konumuna düştüğünü belirterek "Özgür Özel'in millete özür borcu var" çıkışında bulunmuştu.

CHP lideri Özel ise "Dilruba'nın sözlerinden alınan kim varsa özür dilerim. Bidon kafa, göbeğini kaşıyanlar diyenler adına ben AK Parti seçmeninden özür diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Özel daha sonrasında Gezi vandalizmini öne sürüp Başkan Erdoğan'dan özür beklediğini ifade etmişti.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Erdoğan da Özgür Özel'in sapla samanı birbirine karıştırdığını dile getirip "Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, esnafın camını çerçevesini indirenler, Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık fatura çıkaranlardır" deyip özür polemiğine son noktayı koydu.

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