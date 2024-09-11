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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş kulübünü ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat’la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve futbolcularını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 19:30 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 19:40
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Beşiktaş kulübünü ağırladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.



Başkan Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."



"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Öte yandan görüşme sonrası Beşiktaş resmi sosyal medya hesabında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

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