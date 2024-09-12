50 ilde zehir tacirlerine “NARKOÇELİK-38” operasyonu: 316 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

316 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 790 ekip,1910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 316 şüphelinin yakalandığını, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



50 İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-38" operasyonlarında;

580 Kg Uyuşturucu Madde,

121 Bin 970 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

316 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız❗

🚩Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

790 ekip,

1.910 personel,

14 hava aracı ve

17 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Giresun, Mardin, Kilis, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Çorum, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Bolu, Isparta, Şırnak, Kocaeli, Bartın, Karabük, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Yozgat, Batman ve Düzce olmak üzere 50 ilde "NARKOÇELİK-38" operasyonları düzenlendi.