ABD Kongre üyelerinden Joe Biden’a Ayşenur Ezgi Eygi çağrısı: ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma istiyoruz

ABD'li Senatör Patty Murray ile Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, ABD Başkanı Joe Biden 'a gönderdikleri mektupta, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi 'nin ölümüne ilişkin "ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma" çağrısında bulundu.

Eygi'nin yaşadığı Washington eyaletinin Kongre'deki temsilcileri olan iki isim, ortak mektupta, İsrail'in yaptığı soruşturmayı yeterli bulmadıklarını kaydederek, "Bundan dolayı FBI öncülüğünde acil, şeffaf, muteber, kapsamlı ve bağımsız bir ABD soruşturması talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Murray ile Jayapal'ın, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdikleri mektupta, Eygi'nin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Jayapal, Senatör Murray ile birlikte imza koydukları mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.





İki Kongre üyesi, ABD öncülüğündeki bağımsız soruşturma sonuçlarının açık bir şekilde belgelendirilmesini ve Eygi'nin ailesine yazılı olarak sunulmasını da talep etti.

Daha önce İsrail askerleri tarafından öldürülen diğer Amerikan vatandaşlarının da isimlerini anan Jayapal ile Murray, 2003 yılında öldürülen Rachel Corrie'nin de Washington eyaletinde yaşadığını ve haksız ve sebepsiz yere öldürüldüğünü vurguladı.