İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklaması yapacak





YILMAZ TUNÇ: YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Diyarbakır'da canice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kabrini ziyaret ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte adı gibi Narin olan kızımızı dualarla andık. Milletimizin kalbinde yıllarca geçmeyecek bir hüzün bırakan Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Narin evladımıza kıyanların, adalet önüne çıkarılarak hesap vermeleri için, adaletin tecellisi için Narin'imizin davasının yakından takipçisi olacağız. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.





ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK



Ziyaretin ardından 3 bakan Diyarbakır Valiliği'nde ortak basın açıklamasında bulunacak. Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salimi Narinin evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakıra gidiyor! | DNA suda bozulur mu? CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.





ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ Narin Güran'ın ön otopsi raporunda bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi. 24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcasının da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.





İTİRAFÇI TUTUKLANDI Şüphelilerden, Narin Güran'ın cesedini amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine dereye gizlediğini itiraf eden sıvacı Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



ABLASININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.