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AK Parti'de kongre süreci resmen başladı! Adım adım değişim! Herkesin talebi dinlenecek

AK Parti'de kongre süreci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında imzaladığı kongre kararı ile resmen başlamış oldu. Parti yönetimi, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık amacıyla toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelerek geniş çaplı buluşmalar gerçekleştiriyor.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 08:09 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 08:10
AK Parti’de kongre süreci resmen başladı! Adım adım değişim! Herkesin talebi dinlenecek

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Türkiye Buluşmaları kapsamında toplumun çeşitli kesimleriyle sıkı temas kuran ve saha çalışmalarını hızlandıran AK Parti, büyük kongreye kadar durmaksızın çalışmalarını sürdürecek.



BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLENİYOR
Bu kapsamda her ilin ilçeleri tek tek ziyaret ediliyor, sadece esnaf ziyareti ile sınırlı kalınmıyor sivil topluma temas ediliyor, meslek grupları da dinleniyor.

Her ilin gelir kaynağı vatandaşın uğraşı ne ise o alanla ilgili çalışanlarla bir araya gelinerek sorunları talepleri not ediliyor. Tüm toplumsal kesimlerle temas edilerek ve kapsamlı çalışmalar raporlaştırılacak.



Bakan ve milletvekillerinin yanı sıra parti yönetiminin de katılacağı Türkiye Buluşmalarında ile yapılan yatırımlar anlatılıyor vatandaşların talepleri birinci ağızdan dinleniyor.

Başkan Erdoğan'ın her zaman belirttiği gibi ruberu (yüz yüze) görüşmeler hız kesmeden sürüyor.

KONGRENİN ZEMİNİ OLUŞTURULACAK

Eylülde bir yandan delege seçimleri devam ederken bir yandan da kongrelerinin zemini oluşturulacak.

İllerin fotoğrafı, siyasal fotoğrafı tek bir bakış açısıyla değil, farklı bakış açılarıyla ele alınacak. Kongre süreci de Türkiye Buluşmalarıyla hazırlanan raporlar ışığında yönetilecek.


EDİRNE'DEN KARS'A TÜM VATANDAŞLARLA BİR ARADA
6 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tekirdağ ili ziyareti ile başlayan Türkiye Buluşmaları bu hafta Çorum, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Van, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Edirne ve Bursa programları ile devam edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 12 Eylül'de Şanlıurfa'da, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 13 Eylül'de Muş'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Van'da, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Denizli'de 14 Eylül'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Edirne'de Türkiye Buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelecek.

EKİM AYINDA BAŞLAYACAK
81 ili kapsayan çalışma bu ay sonunda tamamlanacak. Ekim ayı ile birlikte kongre süreci de başlamış olacak.

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