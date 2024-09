AK Parti’de kongre süreci resmen başladı! Adım adım değişim! Herkesin talebi dinlenecek

BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLENİYOR

Bu kapsamda her ilin ilçeleri tek tek ziyaret ediliyor, sadece esnaf ziyareti ile sınırlı kalınmıyor sivil topluma temas ediliyor, meslek grupları da dinleniyor.



Her ilin gelir kaynağı vatandaşın uğraşı ne ise o alanla ilgili çalışanlarla bir araya gelinerek sorunları talepleri not ediliyor. Tüm toplumsal kesimlerle temas edilerek ve kapsamlı çalışmalar raporlaştırılacak.