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MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit oldu.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 22:44 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 23:29
MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit oldu!

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit olduPiyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokağı Türk bayrakları ile donatıldı.Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokağı Türk bayrakları ile donatıldı.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokağı Türk bayrakları ile donatıldı.

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan

Evli olan Çapan'ın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Çapan'ın babasının vefat ettiği, annesi Döndü Çapan'ın ise İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den taziye mesajıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den taziye mesajı

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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