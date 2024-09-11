MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan şehit oldu!

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan

Evli olan Çapan'ın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Çapan'ın babasının vefat ettiği, annesi Döndü Çapan'ın ise İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.