İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler

Eğerturmaz Deresi'nin kenarında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın, cenazesinin taşındığı araç. "ANNE VE AĞABEYİ YOKTU"

Yine jandarmanın "Cesedi aldığınızda Narin Güran'ın annesi Yüksel ya da abisi Enes yanınızda mıydı?" sorusuna Nevzat Bahtiyar "Yüksel ve Enes yoktu. Sonrasında aralarında konuştuklarına şahit olmadım" yanıtı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin itirafları üzerine köyde hareketli dakikalar yaşandı. Ekipler cesedin bulunduğu bölgede itirafçı Nevzat Bahtiyar ile keşif yaptı. Şüpheli amca Salim Güran'ın 1 Eylül'de jandarmaya verdiği ifade de ortaya çıktı. İfadede amcaya "Narin'in ölmesine veya yaralanmasına sebebiyet verecek bir şey yaptınız mı, Narin'in babası olma ihtimaliniz var mı, Narin'e kim niye zarar vermiş olabilir, Narin'i kim öldürmüş olabilir?" diye sorulduğu, amcanın bütün sorulara "Bilmiyorum, değilim, yapmadım" şeklinde yanıt verdiği verdiği belirtildi.

KEŞİF YAPILDI

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve pazar günü cansız bedeni bulunan Narin'in yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ne 1.5 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı. Amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine Narin'in cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, jandarma eşliğinde dere kenarına götürüldü. Burada Bahtiyar'ın ifadesine başvuruldu ve olayı nasıl gerçekleştirdiği anlattırıldı. "BU SAATTEN SONRA BABA DEMEM" Sıvacılık yapan Bahtiyar'ın oğlu Ferhat olaya ilişkin ilk kez konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre; Ferhat Bahtiyar, "Babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Aileyle birlikte günlerce Narin'i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin'e dair bir konuşma olmadı hiç çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin'in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık."