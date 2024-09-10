İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran (8), toprağa verildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran (8), toprağa verildi.
Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde dün saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı.
İfadesinde Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.
"ANNE VE AĞABEYİ YOKTU"
Yine jandarmanın "Cesedi aldığınızda Narin Güran'ın annesi Yüksel ya da abisi Enes yanınızda mıydı?" sorusuna Nevzat Bahtiyar "Yüksel ve Enes yoktu. Sonrasında aralarında konuştuklarına şahit olmadım" yanıtı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin itirafları üzerine köyde hareketli dakikalar yaşandı. Ekipler cesedin bulunduğu bölgede itirafçı Nevzat Bahtiyar ile keşif yaptı.
Şüpheli amca Salim Güran'ın 1 Eylül'de jandarmaya verdiği ifade de ortaya çıktı. İfadede amcaya "Narin'in ölmesine veya yaralanmasına sebebiyet verecek bir şey yaptınız mı, Narin'in babası olma ihtimaliniz var mı, Narin'e kim niye zarar vermiş olabilir, Narin'i kim öldürmüş olabilir?" diye sorulduğu, amcanın bütün sorulara "Bilmiyorum, değilim, yapmadım" şeklinde yanıt verdiği verdiği belirtildi.
KEŞİF YAPILDI
Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve pazar günü cansız bedeni bulunan Narin'in yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ne 1.5 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı.
Amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine Narin'in cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, jandarma eşliğinde dere kenarına götürüldü. Burada Bahtiyar'ın ifadesine başvuruldu ve olayı nasıl gerçekleştirdiği anlattırıldı.
"BU SAATTEN SONRA BABA DEMEM"
Sıvacılık yapan Bahtiyar'ın oğlu Ferhat olaya ilişkin ilk kez konuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre; Ferhat Bahtiyar, "Babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Aileyle birlikte günlerce Narin'i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin'e dair bir konuşma olmadı hiç çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin'in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık."
NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Narin'in neden katledildiğine dair çeşitli iddialar da ortaya atıldı. şte o iddialar..
1 Küçük kız istismara mı uğradı? Tavşantepe köyünde konuşulan ama dile getirilmeyen en vahim iddia Narin'in istismara uğradığı ve bu nedenle öldürüldüğü iddiası. Otopsi raporunun açıklanmasıyla birlikte bu konu netliğe kavuşacak.
2 Sebebi arazi anlaşmazlığı mı? İddialara göre, amca Salim ile baba Arif Güran arasında 50 milyon TL değerindeki bir arazi yüzünden anlaşmazlık yaşanıyor. Cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği iddia ediliyor.
3 Narin görülmemesi gereken bir şeyi mi gördü? Gözaltına alınan ağabeyin yasaklı madde içerken Narin'e yakalandığı iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise ağabeyin bir köpeği istismar ederken Narin'e yakalandığı iddiası. Anne Yüksel Güran, bir televizyon programında bu konuyu anlatırken, yayın kesilmişti.
4 Hakim, sorguda Narin'in amcası Salim Güran'a "Narin senin kızın mıydı?" sorunu yöneltmişti. Bir televziyon programında Salim Güran ile Narin'in annesi Yüksel Güran arasındaki yakın ilişkisinden söz edildi. Bu iddia da araştırılan konuların arasında yer alıyor.