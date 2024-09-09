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Narin Güran'ın katledilmesinde cevapsız sorular! Katili kim? Ölüm sebebi belli oldu mu? Kan donduran cinsel istismar iddiası

21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvala konulmuş şekilde bulundu. A Haber canlı yayınına katılan ve küçük kızın erişkin bir erkeğin cinsel istismarına maruz kaldığı sırada hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade eden Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, "Çocuk ve kadın ölümlerinde ilk aklımıza gelen hadise bu bir cinsel eylem sonucunda oluşmuş bir ölümdürü kafamızdan çıkartmak isteriz." dedi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 15:13 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 07:01
Narin Güran’ın katledilmesinde cevapsız sorular! Katili kim? Ölüm sebebi belli oldu mu? Kan donduran cinsel istismar iddiası

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21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvala konulmuş şekilde bulundu.

Kan donduran cinsel istismar iddiası

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?
8 yaşındaki Narin'in katili ve nasıl öldürüldüğü konusundaki soru işaretlerine cevap aranıyor. A Haber canlı yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, kan donduran bir ihtimalden söz etti. Narin'in kişi ve kişilerce katledilmiş olabileceğine dikkat çeken Tümer, "Erişkin bir erkeğin kız çocuğunu taşıyabilecek güce sahiptir. Bir kişi de birden fazla kişi de yapmış olabilir. Cinsel suçu neden ön plana çıkarıyorum." dedi.




KAN DONDURAN İDDİA: CİNSEL İSTİSMAR SIRASINDA ÖLÜM
Küçük kızın erişkin bir erkeğin cinsel istismarına maruz kaldığı sırada hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade eden Tümer, bunun çocuk ve kadın ölümlerinde ilk akla gelen ihtimal olduğunun altını çizdi. Tümer, "Çünkü tüm dünyada çocuk ölümlerinde ister oğlan ister kız olsun, hatta kadın ölümlerinde ilk aklımıza gelen adli tıp açısından tırnak içerisinde söyleyeceğim hoş bir kelime değil ama cinsel eylemde bulunan kişinin istemediği bir sonuçtur. Zorlama sırasında ölüm gerçekleşir. Kişinin amacı cinsel eylemken bu ölüme dönüşebilir. Bu çocuk gibi çok narin bir vücutta olabilir. Çocuk ve kadın ölümlerinde ilk aklımıza gelen hadise bu bir cinsel eylem sonucunda oluşmuş bir ölümdürü kafamızdan çıkartmak isteriz. O yüzden bu tür vakalarda ilk adımlardan biri genital bölge muayenesidir." ifadelerini kullandı.

Narin'i kim öldürdü? Cinsel istismar var mı?

Öte yandan amca Salim Güran tutuklanırken A Haber canlı yayınına katılan Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Tutuklanma ciddi bulgular üzerine yapıldı. Sadece varsayımlar üzerinden bir tutuklanma yapılmaz. Demek ki yapılan sorgularda bilgiler ele geçirildi. Cansız bedenin atıldığı yerle ilgili bilgi geldiği için o noktada aramalar yoğunlaşmıştır. Arabada DNA bulunması çok önemli ama ancak her DNA bulunması demek suç işlendiği anlamına gelmez. Biz de bir arabaya binsen ve insek DNA'mız kalır. Önemli bir bulgu olduğu için sorgulamanın üzerine gidilir. Cep telefonuna program indirip bir şeyleri silmek ciddi bir olaydır. Onun Jandarma sorgusunda bilgi olarak çekmiştir." dedi.

ORGANİZE BİR İŞE İŞARET EDİYOR
Olayda çelişkili ifadelerin bulunduğuna dikkat çeken Alkan, "Yani kim o bölgede bir program indirip silme tekniğe sahip. Burada bir teknik destek lazım. Eğer böyle bir durum varsa teknik destek almak ihtimali yüksek. Neden yeni telefon almadığı da ayrı bir konudur. Kamuoyunda da izlediğimiz ve çelişkili ifadeler organize bir işe işaret ediyor. Bu kadar yakına cenazenin yakına bırakılması beni ondan uzaklaştırıyor. Otopsi bulguları ile sorgu bulguları karşılaştırılacak ve bilgiler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

NARİN NE ZAMAN SUYA ATILDI?
Tüm ihtimallerin yapılacak otopsi sonrası netleşeceğini ifade eden Alkan, "Cinsel istismar var mı yok mu? Bunlar yapılacak otopside ortaya çıkacak. Narin belki de görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilir. Burada çok fazla alternatif var. Bunların hepsi otopside belli olur." şeklinde konuştu.

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