Narin Güran’ın katledilmesinde cevapsız sorular! Katili kim? Ölüm sebebi belli oldu mu? Kan donduran cinsel istismar iddiası

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ? 8 yaşındaki Narin'in katili ve nasıl öldürüldüğü konusundaki soru işaretlerine cevap aranıyor. A Haber canlı yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, kan donduran bir ihtimalden söz etti. Narin'in kişi ve kişilerce katledilmiş olabileceğine dikkat çeken Tümer, "Erişkin bir erkeğin kız çocuğunu taşıyabilecek güce sahiptir. Bir kişi de birden fazla kişi de yapmış olabilir. Cinsel suçu neden ön plana çıkarıyorum." dedi.







KAN DONDURAN İDDİA: CİNSEL İSTİSMAR SIRASINDA ÖLÜM

Küçük kızın erişkin bir erkeğin cinsel istismarına maruz kaldığı sırada hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade eden Tümer, bunun çocuk ve kadın ölümlerinde ilk akla gelen ihtimal olduğunun altını çizdi. Tümer, "Çünkü tüm dünyada çocuk ölümlerinde ister oğlan ister kız olsun, hatta kadın ölümlerinde ilk aklımıza gelen adli tıp açısından tırnak içerisinde söyleyeceğim hoş bir kelime değil ama cinsel eylemde bulunan kişinin istemediği bir sonuçtur. Zorlama sırasında ölüm gerçekleşir. Kişinin amacı cinsel eylemken bu ölüme dönüşebilir. Bu çocuk gibi çok narin bir vücutta olabilir. Çocuk ve kadın ölümlerinde ilk aklımıza gelen hadise bu bir cinsel eylem sonucunda oluşmuş bir ölümdürü kafamızdan çıkartmak isteriz. O yüzden bu tür vakalarda ilk adımlardan biri genital bölge muayenesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan amca Salim Güran tutuklanırken A Haber canlı yayınına katılan Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Tutuklanma ciddi bulgular üzerine yapıldı. Sadece varsayımlar üzerinden bir tutuklanma yapılmaz. Demek ki yapılan sorgularda bilgiler ele geçirildi. Cansız bedenin atıldığı yerle ilgili bilgi geldiği için o noktada aramalar yoğunlaşmıştır. Arabada DNA bulunması çok önemli ama ancak her DNA bulunması demek suç işlendiği anlamına gelmez. Biz de bir arabaya binsen ve insek DNA'mız kalır. Önemli bir bulgu olduğu için sorgulamanın üzerine gidilir. Cep telefonuna program indirip bir şeyleri silmek ciddi bir olaydır. Onun Jandarma sorgusunda bilgi olarak çekmiştir." dedi.