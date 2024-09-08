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Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çekip korsan yemin disiplinsizliği sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşananların ardından teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa ettiği bildirildi. MSB kaynakları iddia edilenin aksine Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu'nun üstlerine gerekçeyi anlatırken “Pişman değilim” ifadesini kullanmadığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 14:13 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 14:13
Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çekip korsan yemin disiplinsizliğine imza atması 28 Şubat günlerini anımsatan tartışmaları beraberinde getirdi. Vesayet tetikçilerinin iştahı kabardı.

''Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?''

"BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"
Korsan yeminle ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ordunun tekrar yıpratılmasına izin vermeyeceklerinin çok net bilinmesini istediğini dile getirerek, "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz." ifadesini kullandı.

TEĞMENLERİN KOMUTANI İSTİFA ETTİ
Yaşananların ardından teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettiği ortaya çıktı. İstifa haberini duyuran Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, "Ve eğer içerideki hastalığa neden olan FETÖ'cü mikroplar son unsuruna kadar bertaraf edilmezse sadece TSK, MSÜ değil Türkiye'yi daha kötü günler bekliyor demektir." ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) başlattığı araştırma ile ilgili çarşamba günü "FETÖ aklı devrede, organizatörler aranıyor" başlıklı yazımda araştırmanın içeriği ve kapsamı hakkında şunları aktarmıştım:

"Konuyu Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sordum. İncelemenin teğmenlerin ettikleri yeminin içeriği ile ilgili olmadığını tekrarladılar. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) böyle bir tartışmanın içine atacağını bile bile onları bu konuda yönlendiren, 'organize eden' biri ya da birilerinin olup olmadığı araştırılacak. Çünkü teğmenlerin anons ile bir araya geldiği, basın mensuplarının görüntü almaya yönlendirildiği, teğmenlerin nizami bir şekilde U şeklinde toplandığı, ortaya gelen Teğmen Ebru Eroğlu'nun yemin metnini ezberinden okuduğu, diğerlerinin tekrar ettiği ancak yetkililerin bilgisi ve izni ile mümkün olacak şekilde basına da görüntü verildiği dikkate alındığında önceden bir prova ve hazırlık aşaması olduğu anlaşılıyor."

MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

DEVLET BAHÇELİ'NİN SORUSU
Mesleğin daha başındaki teğmenler buna kendileri karar veremeyeceğine göre Devlet Bahçeli'nin sorusunda olduğu gibi "Buna kim ya da kimlerin karar verdiği" önemli hale geliyor.

Milli Savunma Üniversitesi kaynakları, yeni mezun teğmenlerin Harbiye'de tarikatların, cemaatlerin hâkim olduğu şeklindeki FETÖ ile birlikte art niyetli kesimlerin yalanlarına karşı devlete ve hem Cumhuriyetimizin kurucusu hem de bir Harbiyeli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını resmi tören dışında haykırmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Nitekim Teğmen Ebru Eroğlu'nun basına yansıyan benzer açıklaması bu şekilde motive edildiklerini gösteriyor. Askerlikten azıcık anlayanlar da bilir ki; komutanlarının teşviki/emri/izni olmadan böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) açıklamasında, dışarıdaki FETÖ'cüler ve art niyetli kesimlerden söz ediliyor.

Peki içeride aynı unsurlar var mı? İşte MSB'nin bu incelemesi belki bunu da ortaya koyar.

Yani ortada FETÖ ile başlayan bir algı operasyonu var; FETÖ, işbirliği yaptığı veya kullandığı kesimler üzerinden uzun süredir MSÜ'de tarikatçı ve cemaatçi öğrencilerin olduğu dezenformasyonunu yayıyordu. Her yalan gibi bu yalan da muhalif kesimde tuttu. Sonra belli ki okuldan birileri, üzerlerindeki bu algıyı kırmaları için tartışmaya yol açan gayri resmi yemin edilmesi için öğrencileri yönlendirdi.

Tartışma büyüyünce de bir yalan daha ortaya atarak teğmenlerle ilgili 'tahkikat yapıldığı' iddiasını ortaya attı. Böylece dikkatler teğmenleri organize edenlere değil teğmenlere yöneldi. Ama o da yalanlandı.

FETÖ AKLI DEVREDE: KENDİSİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE BİR GAZETECİYE 'TEĞMENLER HAKKINDA SORUŞTURMA YALANINI' YAYIYOR
İşte FETÖ aklı devrede dememin sebebi bu; önce 'teğmenler tarikatçı-cemaatçi' diye algı operasyonu yapıyor, uygun zaman, zemin ve kişileri bulunca bu algının kırılması gerekçesiyle tartışmaya neden olan yemin okunmasını organize ediyor. Kendisi ortaya çıkmasın diye bir gazeteciye 'Teğmenler hakkında soruşturma yalanını' yayıyor.

CHP fondaşı medya yine patladı! MSBden Teğmenlere tahkikat iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü? TAKVİM deşifre ettiCHP fondaşı medya yine patladı! MSBden Teğmenlere tahkikat iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü? TAKVİM deşifre etti
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Zaten birbirine diş bileyen muhafazakâr kesim ile Atatürkçü kesim birbirine giriyor. Ek olarak da 'tarikatçı-cemaatçi' iftirası altında ezilen 'Atatürkçü' teğmenleri de ortaya atarak onları yem ediyor. Bir başka kurban da süreçten hiç haberi olmayan Rektör Erhan Afyoncu'dur. O yüzden dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor."

MİT DE DEVREDE
Son yazımda kaldığım yerden devam edeyim. Konuyla ilgili inceleme çok boyutlu sürdürülüyor. Tekrar edeyim inceleme ve araştırma öğrencilerin ettikleri yemin içeriği ile ilgili değil, disiplin ve bunun arkasında öğrencileri buna yönlendirenlerin olup olmadığı ile ilgili. Nitekim, inceleme ve araştırmaya Milli Savunma Bakanlığı değil Milli İstihbarat Başkanlığı dahil devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının katılmış olması, varsa teğmenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirenlerin ortaya çıkartılması amaçlı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu (sağda), diplomasını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. (30 Ağustos 2024)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu (sağda), diplomasını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. (30 Ağustos 2024)

Genç teğmenlerin resmi program sonrası okul yönetiminin bilgisi dışında düzenledikleri yeminin daha önceden provası yapılmış gibi görünüyor.

Öğrencilerin toplanma biçimi Teğmen Ebru Eroğlu'nun yemini ezberden okuyup öğrencilerin tekrarı bunu gösteriyor. O alana basın mensuplarının yönlendirilmesi de bunu gösteriyor. Yani perde arkasında olanlar işin medya ayağını da düşünmüşler.

BUNLAR KİMLER OLABİLİR?
Yazımda adres olarak da teğmenleri bu konuda yönlendirmeye, teşvik edebilecek kişileri şöyle sıralamıştım: "Dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor."

Nitekim teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etmiş. İstifasını çevresine "Zaten istifa edecektim" diye gerekçelendirse de tartışmanın ortasına atılan teğmenlerin Bölük Komutanı'nın istifası bana ilginç geldi.

TEĞMENLERİN SÖZLERİNE EKLEME
İlginç gelen konulardan birisi; bunu organize edip kamuoyunda hem TSK hem MSÜ hakkında tartışmaya sebep olan hem siyasi tartışma yaratanların medyayı ve eski askerleri de kullanma becerisi. İçeride ve dışarıda geniş bir ağ olduğu açık. Toplanan teğmenlerin ortasına geçerek yemini tekrarlatan dönem birincisi Ebru Eroğlu'na ait şu sözler basına yansıdı: "Herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü. Pişman değilim."

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından öğrendiğim bilgiye göre; Ebru Eroğlu üstlerine gerekçeyi anlatırken "Pişman değilim" ifadesini kullanmamış. Ama teğmenleri tartışmanın tarafı yapmak isteyenler "Pişman değilim" ifadesini itinayla eklemişler. Bunun da gerilimi tırmandırma amacı taşıdığı açık.

Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu (sağda), diplomasını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu (sağda), diplomasını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

Oysa teğmenlerin hedefinin hükümeti hedef alan bir mesaj vermek olmadığının bir başka işareti Ebru Eroğlu'nun sonradan kapattığı Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını koyarak yaptığı paylaşımda yer verdiği şu not: "Şanlı yuva Harbiye'den 175. Devre birincisi olarak diplomamı Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alma onurunu yaşadım. Artık en büyük Harbiyeli'nin izinden yürüyerek Türk milletinin emrinde milletimizin ismini yüceltmek için çalışmak asli vazifemdir. Yaşa var ol Harbiye!"

Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu'nun paylaşımı Kara Harp Okulu devre birincisi Ebru Eroğlu'nun paylaşımı

İÇERİDEKİ FETÖ'CÜ MİKROPLAR
FETÖ, MSÜ öğrencileri hakkında başlattığı "tarikatçı-cemaatçi" algısı üzerinden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözü ile tamamladığı algı operasyonu ile istediği sonucu elde etti. Bu olaydan gerekli ders çıkarılmalı. Küçük bir kanama gibi üzeri örtülüp iyileşti sanılmamalı. O kanama içerideki büyük bir hastalığın işareti olabilir. Ve eğer içerideki hastalığa neden olan FETÖ'cü mikroplar son unsuruna kadar bertaraf edilmezse sadece TSK, MSÜ değil Türkiye'yi daha kötü günler bekliyor demektir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Hulusi Akar'dan sonra Genelkurmay Başkanı olduğunda Karargâh'taki tüm odalara astırdığı "FETÖ İLE MÜCADELE SON FETÖ'CÜ ORDUDAN ATILINCAYA KADAR DEVAM EDECEKTİR" sözü rehber olsun.

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