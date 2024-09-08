Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti

Peki içeride aynı unsurlar var mı? İşte MSB'nin bu incelemesi belki bunu da ortaya koyar.

Yani ortada FETÖ ile başlayan bir algı operasyonu var; FETÖ, işbirliği yaptığı veya kullandığı kesimler üzerinden uzun süredir MSÜ'de tarikatçı ve cemaatçi öğrencilerin olduğu dezenformasyonunu yayıyordu. Her yalan gibi bu yalan da muhalif kesimde tuttu. Sonra belli ki okuldan birileri, üzerlerindeki bu algıyı kırmaları için tartışmaya yol açan gayri resmi yemin edilmesi için öğrencileri yönlendirdi.

Tartışma büyüyünce de bir yalan daha ortaya atarak teğmenlerle ilgili 'tahkikat yapıldığı' iddiasını ortaya attı. Böylece dikkatler teğmenleri organize edenlere değil teğmenlere yöneldi. Ama o da yalanlandı.

FETÖ AKLI DEVREDE: KENDİSİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE BİR GAZETECİYE 'TEĞMENLER HAKKINDA SORUŞTURMA YALANINI' YAYIYOR

İşte FETÖ aklı devrede dememin sebebi bu; önce 'teğmenler tarikatçı-cemaatçi' diye algı operasyonu yapıyor, uygun zaman, zemin ve kişileri bulunca bu algının kırılması gerekçesiyle tartışmaya neden olan yemin okunmasını organize ediyor. Kendisi ortaya çıkmasın diye bir gazeteciye 'Teğmenler hakkında soruşturma yalanını' yayıyor.

Zaten birbirine diş bileyen muhafazakâr kesim ile Atatürkçü kesim birbirine giriyor. Ek olarak da 'tarikatçı-cemaatçi' iftirası altında ezilen 'Atatürkçü' teğmenleri de ortaya atarak onları yem ediyor. Bir başka kurban da süreçten hiç haberi olmayan Rektör Erhan Afyoncu'dur. O yüzden dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor."

MİT DE DEVREDE

Son yazımda kaldığım yerden devam edeyim. Konuyla ilgili inceleme çok boyutlu sürdürülüyor. Tekrar edeyim inceleme ve araştırma öğrencilerin ettikleri yemin içeriği ile ilgili değil, disiplin ve bunun arkasında öğrencileri buna yönlendirenlerin olup olmadığı ile ilgili. Nitekim, inceleme ve araştırmaya Milli Savunma Bakanlığı değil Milli İstihbarat Başkanlığı dahil devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının katılmış olması, varsa teğmenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirenlerin ortaya çıkartılması amaçlı.