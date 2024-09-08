Başkan Erdoğan Narin Güran olayını yakından takip ediyor

BAKAN GÖKTAŞ'TAN NARİN AÇIKLAMASI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız."

'ALLAH GÜZEL KIZIMIZA RAHMET ETSİN' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi bizleri derinden sarstı. Allah güzel kızımıza rahmet etsin. Narin kızımızın ölümüne sebep olanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir.' ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Narin Güran evladımızdan gelen acı haber yüreklerimizi derinden yaraladı. Minik yavrumuza Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sorumluların adaletin karşısında en ağır şekilde hesap vereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.

DESTİCİ'DEN İDAM ÇAĞRISI BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan Narin Gürhan'ın cansız bedenine ulaşılmasına değindi. Konuşmasında idamın getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Narin Gürhan yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.