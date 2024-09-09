Hüseyin Yayman'dan Narin Güran cinayeti ardından çarpıcı açıklama! "Ben idamı savunuyorum"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman:

"İnanılmaz bir olay. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Narin'in cesedi ile birlikte artık bunu konuşmalıyız. Türkiye'de merhamet, vicdan, insanlık ve şefkat toprağa gömülmüştür. Burada çok profesyonel bir katil var. Herkesin bildiği bir sır var. Vicdanlar sınıfta kaldı." dedi.

"İDAMI DESTEKLİYORUM"

Yayman, köylülerin olayı bilip susmasına da tepki gösterdi, "Orada küçük bir getto var. Bilip susuyorlar. Biri mutlaka konuşacaktı ve konuştu. İpin ucundan tutuldu. Gerisi gelecektir." ifadelerini kullandı.

Toplum vicdanındaki öfkeye değinen Yayman, idam konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.