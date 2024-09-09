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Hüseyin Yayman'dan Narin Güran cinayeti ardından çarpıcı açıklama! "Ben idamı savunuyorum"

Narin Güran cinayetinin ardından A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, idam uygulamasının tartışılması gerektiğini belirtti. Yayman, "Bir insan olarak idam uygulamasını pedofili, istismar, çocuk katliamı gibi durumlarında destekliyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 01:28 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 01:37
Hüseyin Yayman’dan Narin Güran cinayeti ardından çarpıcı açıklama! Ben idamı savunuyorum

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran ağıtlarla toprağa verildi. Tüm Türkiye 'Katil kim?' sorusuna yanıt arıyor. Ülke genelinde infial yaratan bu olayda, idam uygulaması da yeniden tartışılmaya başlandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, pedofili, çocuk istismarı, çocuk katliamı gibi aşağılık suçlarda idamı desteklediğini dile getirdi.



"ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, katıldığı A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman:
"İnanılmaz bir olay. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Narin'in cesedi ile birlikte artık bunu konuşmalıyız. Türkiye'de merhamet, vicdan, insanlık ve şefkat toprağa gömülmüştür. Burada çok profesyonel bir katil var. Herkesin bildiği bir sır var. Vicdanlar sınıfta kaldı." dedi.

AK Partili Yayman: Ben idamı destekliyorum

"İDAMI DESTEKLİYORUM"
Yayman, köylülerin olayı bilip susmasına da tepki gösterdi, "Orada küçük bir getto var. Bilip susuyorlar. Biri mutlaka konuşacaktı ve konuştu. İpin ucundan tutuldu. Gerisi gelecektir." ifadelerini kullandı.

Toplum vicdanındaki öfkeye değinen Yayman, idam konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

Yayman, "Bir milletvekili sıfatı ile değil bir insan olarak söylüyorum. Pedofili, çocuk katliamı, çocuk istismarı ve büyük suçlarda idamı savunuyorum. Toplum vicdanının rahatlaması gerekiyor." dedi.

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