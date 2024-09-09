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Başkan Erdoğan: Narin'i katledenler hesap verecek

Başkan Erdoğan, Narin Güran’la ilgili, “Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narini katledenler hesap verecekBizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narini katledenler hesap verecek
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin'i katledenler hesap verecek
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Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
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