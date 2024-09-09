Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."