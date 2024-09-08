Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını duyurdu.





Paylaşımında "Milletimizin başı sağ olsun" diyen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"