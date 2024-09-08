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Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 21:05 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 21:47
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını duyurdu.

Tunceli Ovacık'tan kahreden haber: 4 şehit!



Paylaşımında "Milletimizin başı sağ olsun" diyen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"



Jandarma Uzman Onbaşı Doğan KIZILATEŞ



Jandarma Uzman Çavuş Mehmet AYKANAT



Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak BÜYÜKÇAYLI



Jandarma Uzman Çavuş Ömer EROĞLU



AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haber sonrası, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tunceli Ovacık ilçesinde görevdeki zırhlı aracın devrilmesi sonucunda, Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Değerli ailelerine, kahraman Jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'ya acil şifa diliyoruz." dedi.

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