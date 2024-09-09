Katil İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'de cenaze töreni

Katil İsrail askeri 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmişti. Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi. Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.