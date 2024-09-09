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Katil İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'de cenaze töreni

Katil İsrail askeri 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmişti. Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi. Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 16:44 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 16:44
Katil İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de cenaze töreni 1

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin'in Nablus kentinde resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi.

Katil İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de cenaze töreni 2

Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı.

Katil İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de cenaze töreni 3

Eygi'nin naaşı hastaneden tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda çıkartıldı.

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