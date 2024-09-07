İstanbul’da organize suç örgütlerine Kuyu-23 darbesi! 29 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, 1 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar:
İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik "KUYU-23" operasyonu düzenlendi❗️
Operasyonda Organize Suç Örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, Adalete Teslim Edeceğiz. ❗️
⚠️27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şahsın yaralandığı,
⚠️30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli şahsın öldürüldüğü ve 1 şahsın yaralandığı,
⚠️30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 Polis Memuru, 1 Jandarma Personeli, 1 Özel Güvenlik Görevlisi ve 2 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine karşı,
🚩Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-23" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda,
📍2 adet Ak-47 uzun namlulu silah,
📍9 adet ruhsatsız tabanca,
📍3 adet çalıntı motosiklet,
📍1 adet eylemde kullanılan otomobil,
📍1 adet çalıntı otomobil,
📍4 adet kar maskesi,
📍2 adet çelik yelek ve
📍Çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle