Özgür Özel'den CHP tüzük kurultayında 'anormal' sözler! Her şey tabanın gazını almak için... "Erdoğan'ı kabul ettim"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tüzük kurultayı hezeyanlarla başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce kürsüde mikrofonla cebelleşti sonra da parti içine esti gürledi. Özel konuşmasının bir kısmında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı 'normalleşme' görüşmelerine de değindi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
PARTİ TABANININ GAZINI ALMAK İÇİN...
Ancak Özel, parti tabanının gazını almak için siyasette yumuşama ve diyalog sürecini baltalayan sözler sarf edip kendiyle çelişti.
Daha önce "Makama saygıdan asla taviz yok" diyen CHP Genel Başkanı, partisinin kurultayında Başkan Erdoğan'ı 'kabul ettiğini' dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı makamının bir parti genel başkanı tarafından nasıl kabul edildiği ise merak konusu oldu.
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerçekleştirdi (11 Haziran)
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İRADESİYLE GERÇEKLEŞTİ
Özgür Özel'in 'kabul ettim' iddiasının aksine iade-i ziyaret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle gerçekleşti. Erdoğan 11 Haziran'da 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
İkili sade Türk kahvesi içti. Özel, Başkan Erdoğan'a 'Payidar Gondol' hediye etti. CHP Genel Merkezi'ne ise Başkan Erdoğan'ın gelişinin şerefine Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.