Başkan Erdoğan'dan 'eğitim' zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... "Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem"

Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tecrübeleri ve birikimleri ile dinleyicileri aydınlatacak katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık yaz tatilinin ardından tüm yavrularımızı sevgi ile kucaklıyor hepsine başarılar diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



Eğitim çalışanlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. Sorumluluğu ağır mesleği layıkıyla sürdüren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimi de hürmetle anıyorum. İdealleri ile yoğrulmuş azimle çalışan her öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetin kıymetini anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımızı vatan yapmak için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den istiklal harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük. Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ



Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Seçmeli ders havuzunu genişleterek insan bilim toplum din ahlak ve değer ile kültür sanat spor alanlarında yeni dersler koyduk. Kuran ve Hz. Peygamberin yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni dersler ilave ettik. Görgü kuralları, yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği, İslam bilim tarihi gibi dersler bunlardan bazıları. Vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe neden olan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik.