SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan 'eğitim' zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... "Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde sanal alemdeki büyük tehlikeye değindi. Oyun platformlarındaki tehlikeye dikkat çeken Erdoğan, "Oyun platformları aile yapımızı bozan sapkınlıkları özendiriyor. Çocuklarımız LGBT propagandasına maruz kalıyor! Irkçılık körükleniyor" ifadelerini kullandı. "Çocuklarımızı koruma noktasında tek yürek olmalıyız" diyen Erdoğan, "Özgürlük maskesiyle nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması asla kabul edilemez" şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 14:50 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 15:57
Başkan Erdoğan’dan ’eğitim’ zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi programına katıldı.


Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tecrübeleri ve birikimleri ile dinleyicileri aydınlatacak katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık yaz tatilinin ardından tüm yavrularımızı sevgi ile kucaklıyor hepsine başarılar diliyorum.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Eğitim çalışanlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. Sorumluluğu ağır mesleği layıkıyla sürdüren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimi de hürmetle anıyorum. İdealleri ile yoğrulmuş azimle çalışan her öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetin kıymetini anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımızı vatan yapmak için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den istiklal harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük. Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Seçmeli ders havuzunu genişleterek insan bilim toplum din ahlak ve değer ile kültür sanat spor alanlarında yeni dersler koyduk. Kuran ve Hz. Peygamberin yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni dersler ilave ettik. Görgü kuralları, yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği, İslam bilim tarihi gibi dersler bunlardan bazıları. Vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe neden olan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"DÜNYADA TÜM DERSLİĞİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTA OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk. 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir.

500 yenilikçi sınıfı daha okullarımıza kazandırdık. Bu sayıyı 5500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alandaki adımlar uluslararası alanda da karşılılığını buluyor. Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.

Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.

Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz. Deprem bölgesinde öğretmenlerimizin konaklamasından öğrencilerin telafi derslerine kadar her alanda yaraları sarıyoruz.

"IRKÇILIK TUZAĞININ MERKEZ ÜSSÜ SANAL ALEMDİR"

Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın kaotik yapısı pek çok tehdidi beraberinde getiriyor. Diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerde kimse özgürlüklerden piyasa ekonomisinden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLMAYAN NESLE BİZ TEKNOFEST KUŞAĞI DİYORUZ"

Çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevresine yabancılaşmalarına fırsat vermeyeceğiz. Teknolojinin çocuklarımızı esir almasına izin verirsek ne kendimize ke çocuklarımıza iyilik yapmış oluruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde faydalıdır. İnsana hükmetmeye başladığında işler çığırından çıkar. Bilgisayar oyunları yüzünden mutsuz olan, öfke nöbetleri geçiren çocuklarımız var. Ebeveyni ile kardeşleri ile iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var. Sanal alem ile gerçeği ayıramayan çocuklarımız var. Ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Her yaş grubundan vatandaşımız teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Olumlu yanları ile menfi yanları da olan gerçeklik ile karşı karşıyayız. Anne baba ve çocukları bilinçlendirmek zorundayız. Teknolojinin esiri olmayan nesle biz Teknofest kuşağı diyoruz. Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, zorbalık istismar gibi durumlara karşılaşmaması için gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

"MAARİF MODELİMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Maarif modeli ile çocuklarımızı zihni açık ufku geniş kişiler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Modelimizin hayırlı olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan tüm uzmanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize, anne babalara, milletimize hayırlı olmasını diliyorum

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’eğitim’ zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem
Engin Polat tahliye edildi! Dilan Polat ’Enerji’ paylaşımı yaptı! Başsavcılık harekete geçti
CHP’de Tüzük Kurultayı! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı! Özgür Özel talimat verdi! İsmi söküldü
Özgür Özel’den CHP tüzük kurultayında ’anormal’ sözler! Her şey tabanın gazını almak için... Erdoğan’ı kabul ettim
Türkiye Galler karşısında! Montella’dan sürpriz 11
Halıcıoğlu’nda metrobüs yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü | Her güne bir vukuat... İstanbullunun can güvenliği yok
Google tekeline İngiliz darbesi! Yıllık cirosunun yüzde 10’u kesilecek
Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında kan donduran gelişme! 5 saat beklettiler! Zehrin kaynağı çiftlik
Galatasaray’a sürpriz orta saha! O maçta şov yapmıştı
Kılıç kınına girdi! Teğmenlerin ’Atatürk’ maskeli korsan yemin merasiminde yanıt bekleyen sorular: Bir disiplinsizlikten daha fazlası...
Tazminat hesabı değişiyor! Kimler ne alacak? Asgari ücretliye nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...
Volkswagen krizi Almanya’yı vurdu ekonomistler uyardı: Tüm sektörler ona bağlı
Milli Hızlı Tren’de ilk test 2025’te! Yüksek teknoloji! 225 kilometre hız
İtalyanlardan Osimhen için sözleşme iddiası! O takımlar hariç...
Narin Güran’a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktı: Çok yorgunum
SON DAKİKA