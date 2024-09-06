Başkan Erdoğan'dan 'eğitim' zirvesinde önemli açıklamalar! Sosyal medya gençleri zehirliyor... "Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi programına katıldı.
Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:
Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tecrübeleri ve birikimleri ile dinleyicileri aydınlatacak katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık yaz tatilinin ardından tüm yavrularımızı sevgi ile kucaklıyor hepsine başarılar diliyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Eğitim çalışanlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. Sorumluluğu ağır mesleği layıkıyla sürdüren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimi de hürmetle anıyorum. İdealleri ile yoğrulmuş azimle çalışan her öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetin kıymetini anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımızı vatan yapmak için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den istiklal harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük. Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.
Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Seçmeli ders havuzunu genişleterek insan bilim toplum din ahlak ve değer ile kültür sanat spor alanlarında yeni dersler koyduk. Kuran ve Hz. Peygamberin yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni dersler ilave ettik. Görgü kuralları, yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği, İslam bilim tarihi gibi dersler bunlardan bazıları. Vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe neden olan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
"DÜNYADA TÜM DERSLİĞİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTA OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"
Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk. 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir.
500 yenilikçi sınıfı daha okullarımıza kazandırdık. Bu sayıyı 5500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alandaki adımlar uluslararası alanda da karşılılığını buluyor. Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.
Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.
Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz. Deprem bölgesinde öğretmenlerimizin konaklamasından öğrencilerin telafi derslerine kadar her alanda yaraları sarıyoruz.
"IRKÇILIK TUZAĞININ MERKEZ ÜSSÜ SANAL ALEMDİR"
Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar. Sadece sapkın akımlar değil ırkçılık da körükleniyor. Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın kaotik yapısı pek çok tehdidi beraberinde getiriyor. Diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerde kimse özgürlüklerden piyasa ekonomisinden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.