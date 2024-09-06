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Basın İlan Kurumu'ndan internet haber siteleri için ‘niteliği’ önceleyen değişiklikler! Ziyaretçi trafik şartlarında düzenleme

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının yeniden düzenlenmesini öngören değişiklik tekliflerini kabul etti. Düzenlemeler, haber sitelerini ‘tık’ odaklı yayıncılık yerine ‘nitelikli’ yayıncılık yapmaya teşvik edecek. Mevzuat değişiklikleri, Resmî Gazete’de yayımını müteakip 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 14:36 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 16:07
Basın İlan Kurumu’ndan internet haber siteleri için ‘niteliği’ önceleyen değişiklikler! Ziyaretçi trafik şartlarında düzenleme

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Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 4-6 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısı'nın son oturumunda Yönetim Kurulu'nun teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında değerlendirilen gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifleri Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul ToplantısıBasın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı

ZİYARETÇİ TRAFİKLERİNDE EK GÖSTERGEYE AĞIRLIK VERİLECEK

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının belirlendiği 61 ve 67. maddelerinde değişikliğe gidildi.

BİK Analitik ölçüm sisteminden elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde, ziyaretçi trafiklerinde yaşanan değişimlerin mahsup, müeyyide ve resmî ilan yayımlama hakkının durdurulması gibi uygulamaları doğurduğu belirlendi. Bunun yanı sıra, haber sitelerinin okurun merakını gidermek ve haber alma hakkını temin etmek yerine okurun haber içeriğini tıklamasına odaklandığı ve SEO haberciliğine yoğunlaştığı gözlemlendi. Bu bilgiler doğrultusunda asgari ziyaretçi trafik sayılarının azaltılarak trafiği fazla olan internet haber sitelerine uygulanan ek gösterge oranlarının artırılması kararlaştırıldı.

İnternet haber sitelerini daha nitelikli yayıncılık yapmaya teşvik etmesi beklenen düzenlemeye göre, günlük asgari tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayıları yüzde 50 oranında düşürüldü.

Genel Kurul'da kabul edilen tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarının mevcut hali ve yeni düzenlemeye göre kıyaslamalı tablosu aşağıda yer almaktadır.



Kategori

Tekil ziyaretçi sayısı

Sayfa görüntüleme sayısı

Mevcut

Kabul edilen

Mevcut

Kabul edilen

Genel Kategori

500.000

250.000

1.500.000

750.000

1. Kategori

50.000

25.000

150.000

75.000

2. Kategori

30.000

15.000

90.000

45.000

3. Kategori

20.000

10.000

60.000

30.000

4. Kategori

10.000

5.000

30.000

15.000

5. Kategori

3.000

1.500

9.000

4.500






Ziyaretçi trafik ek göstergelerinde yapılan değişiklikler kapsamında internet haber sitelerinden kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 katının üzerinde olanlara yüzde 50, en az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olanlara ise yüzde 100 oranında ek gösterge verilmesi kararlaştırıldı.

Bir diğer düzenleme de sayfada kalma sürelerine ilişkin oldu. 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategoriler'de yer alan internet haber sitelerinin ziyaretçilerinin günlük ortalama sayfada kalma süresinin en az 30 saniye; Genel Kategori'de ise en az 1 dakika olmasına karar verildi.
Mevzuat değişiklikleri, Resmî Gazete'de yayımını müteakip 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul ToplantısıBasın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı

DENETLEME, RAPORLAMA VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ KISALIYOR

İnternet haber sitelerinin de dâhil olmasıyla Kurumun görev sahasının genişlemesi üzerine denetleme ve raporlama ile karar alma süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun 19 Ağustos 2024 tarihli toplantısında, İlan Müdürlüğü ve Kontrol Müdürlüğü'nün görevlerinin Denetim ve İlan Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilerek İç Hizmet Talimatında gerekli değişiklikler yapıldı.
Bu doğrultuda, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 103. maddesinde düzenleme yapılarak kontrol kurullarının hazırladığı denetim raporlarına ilişkin işlem süreleri kısaltılmış oldu.

GAZETE NÜSHALARININ KURUMA TESLİM SÜRESİNDE KOLAYLIK

Basın İlan Kurumu'nun yeni şube yapılanması sebebiyle gazetelerin basılı nüshalarını şubelere intikal ettirme sürelerinin uzayabileceği öngörülerek Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 35. maddesinde düzenleme yapıldı. Teslim sürelerine ilişkin 'iki' iş günü olan süre 'üç' iş gününe çıkarılarak gazetelere kolaylık sağlandı.

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul ToplantısıBasın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı

SÜRELİ YAYINLAR İLANBİS ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRİLECEK

Süreli yayınlara İLANBİS aracılığıyla dijital ortamda ulaştırılan Genel Müdürlük Kararları ile Yönetim Kurulu'nca verilen kararların uygulamalarına dair bilgilendirmelerin de yine İLANBİS üzerinden yapılmasına karar verildi.
Maliyetlerden tasarruf edilmesi amacıyla bu yazışmaların İLANBİS üzerinden süreli yayınlarla paylaşılması için Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 107 ve 112. maddelerinde düzenlemeler gerçekleştirildi.

GENEL KURUL TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ AYNI GÜN YAPILACAK

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre ayrı tarihlerde yapılan Anadolu gazete sahipleri ve internet haber sitesi sahipleri temsilcilerinin seçimleri, aynı gün yapılacak şekilde yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle birlikte, seçim süreçlerinde gereksiz zaman ve emek israfının önüne geçilmiş olacak.

Bir sonraki Genel Kurul Toplantısının 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı.

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