Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?

Evden ayrıldıktan sonra kuzenleri ve arkadaşlarıyla görüşen Narin'den bir daha haber alınamadı.

BENZİN İSTASYONU ÇALIŞANI DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'ne yöneldi. Bölgede çok yönlü bir araştırma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan 1030, AFAD'tan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, Dicle Üniversitesi'nden 80 olmak üzere 7 kurumdan 1170 personel arama çalışmalarına katıldı.

Narin'in son görüntüsü.

Daha sonra izler ona ait olamadığı için serbest bırakıldı. Narin Güran olayıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları şaşkınlık yarattı.

Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcası Salim Güran aracında battaniyeye sarılı olduğunu yazdı. Benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı. Bu iddiaların ardından araçtan kan, idrar izlerine rastlandı. DNA sonucunun Narin'e ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, Salim Güran tutuklandı.



Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.