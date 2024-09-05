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Narin Güran'ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?

8 yaşındaki Narin Güran’ı, arama çalışmaları 16. güne girildi. Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde yeni bir sır da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 07:01
Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?

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Türkiye günlerdir Diyarbakır'a kilitlenmiş durumda.

Narin Güran, 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra evine gelen ve 'amcama gidiyorum' diye annesi Yüksel Güran'dan izin aldıktan sonra evden ayrıldı.

Evden ayrıldıktan sonra kuzenleri ve arkadaşlarıyla görüşen Narin'den bir daha haber alınamadı.

8 yaşındaki Narin Güran8 yaşındaki Narin Güran

BENZİN İSTASYONU ÇALIŞANI DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'ne yöneldi. Bölgede çok yönlü bir araştırma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan 1030, AFAD'tan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, Dicle Üniversitesi'nden 80 olmak üzere 7 kurumdan 1170 personel arama çalışmalarına katıldı.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi olan 18 yaşındaki Enes G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin'in son görüntüsü.Narin'in son görüntüsü.

Daha sonra izler ona ait olamadığı için serbest bırakıldı. Narin Güran olayıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları şaşkınlık yarattı.

Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcası Salim Güran aracında battaniyeye sarılı olduğunu yazdı. Benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı. Bu iddiaların ardından araçtan kan, idrar izlerine rastlandı. DNA sonucunun Narin'e ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, Salim Güran tutuklandı.

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narin'in anne ve babası.Narin'in anne ve babası.

SIR 12 DAKİKA AYDINLATILMAYA ÇALIŞILIYOR
Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi.

Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi.

Salim GüranSalim Güran

Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti. Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcut) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

MEZARLIK ARANDI
Güran'ın arama çalışmalarında, dün (4 Eylül) ilk kez yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı. Tavşantepe Mahallesinde Cumhuriyet savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralarda inceleme gerçekleştirildi. Aselsan tarafından üretilen yer altı görüntülüme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren aramalarda, Narin'e ait bir emareye rastlanmadı. Çalışmalar kapsamında, yerin 6 metre derinliğinde koku alabilin jandarma köpeği de kullanıldı.

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