İstanbul'daki metrobüs kazasında ifadeler ortaya çıktı! Akılalmaz savunma: "Kusurum yok ben de son anda kurtuldum"

"KUSURUM YOKTUR"

Kazada metrobüsü kullanan Düzgün Murat Çetin ifadesinde kaza yaptığı yoldaki çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Olay günü 07.50'de Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapmak üzere Söğütlüçeşme perondan yola çıktım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilk yolcuları alarak yola koyuldum. Son olarak Yenibosna durağından yolcuları alarak Sefaköy durağına doğru seyir halinde olduğum sırada tam Küçükçekmece Adliyesi'nin önünde bulunan rampayı geçtikten sonra son anda saha çalışması için metrobüs hattında bulunan kapalı yol içindeki Doblo aracı gördüm. O sırada karşı şeritten de başka bir metrobüs aracı geliyordu. İkisine de çarpmamak için aralarından geçmeye karar verdim. Aralarına girdiğim esnada benim idaremdeki metrobüsün sağ ön tarafı ile diğer metrobüse çarpmam sonucunda kaza meydana geldi. 28.08.2024 tarihinde haftada bir gün olan iznimi kullanıyordum. En son Salı günü Sefaköy durağını geçtikten sonra bypass yol açılmıştı.

Orayı kullanmıştım. Olay günü Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki kaza mahallinde bypass yolun açıldığını bilmiyordum. Bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ayrıca olay yeri öncesindeki rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu. Ben normal hızımda ilerliyordum. Hızın 67 olduğunu tahmin ediyorum. Beşinci vitesle ilerliyordum. Dobloyu da son anda görünce frene asıldım. ABS sistemi çalışmadı ve aracın durmaması sonucu kaza meydana geldi. Olay günü telegram grubunda ve metrobüs ekranında bir bilgilendirme yazısı görmedim.