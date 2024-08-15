SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da peş peşe metrobüs yangını: Beylikdüzü ve Küçükçekmece duraklarında paniğe yol açtı

İstanbul'da Beylikdüzü ve Küçükçekmece metrobüs duraklarında peş peşe yangınlar çıktı. Yangınlar kısa sürede kontrol atına alındı, ancak seferlerde aksamalara neden oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:16 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 19:11
İstanbul’da peş peşe metrobüs yangını: Beylikdüzü ve Küçükçekmece duraklarında paniğe yol açtı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un yoğun metrobüs hatlarında aynı gün içinde iki ayrı yangın paniği yaşandı. Beylikdüzü TÜYAP ve Küçükçekmece duraklarında meydana gelen yangınlar, yolcular arasında korkuya neden olurken yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Olaylar, seferlerde aksamalara yol açtı.

KÜÇÜKÇEKMECE

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın duraktaki güvenlik görevlisi tarafından söndürüldü.

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü metrobüsü, Sefaköy Metrobüs Durağı'nda durdurarak araçtan indi.

İstanbul Küçükçekmece’de metrobüste çıkan yangın duraktaki güvenlik görevlisi tarafından söndürüldüİstanbul Küçükçekmece’de metrobüste çıkan yangın duraktaki güvenlik görevlisi tarafından söndürüldü

Sürücünün imdadına durakta görevli olan güvenlik görevlisi yetişti.

Yangın söndürme tüpüyle yükselen alevlere müdahale etti.

Kısa sürede sürede söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandıKısa sürede sürede söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı

Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün motor kısmında çıkan yangına güvenlik görevlisinin müdahale ettiği anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

BEYLİKDÜZÜ

İstanbul Beylikdüzü'nde yolcu indirdiği sırada metrobüste çıkan yangının sürücü tarafından söndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TÜYAP istikametinde ilerleyen metrobüsün, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yolcular indiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

TÜYAP istikametinde ilerleyen metrobüsün, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yolcular indiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldiTÜYAP istikametinde ilerleyen metrobüsün, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yolcular indiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi

Dumanları fark eden araç sürücüsü, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Dumanları fark eden araç sürücüsü, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandıDumanları fark eden araç sürücüsü, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı

Metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu arada, metrobüsün motor kısmında çıkan yangına sürücünün müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı
Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarihi gelişme diyerek duyurdu
Türk Telekom
Rapid Wien - Trabzonspor | CANLI
CHP’de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yedi sinyali verdi
Filistin’in sesi TBMM’den yükseldi! Mahmud Abbas Ya zafer ya şehadet diyerek ilan etti: Gazze ve Kudüs’e gideceğim | Başkan Erdoğan’a teşekkür
Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses paylaştı: Dualarınızı bekliyorum
Türkiye’den ABD’ye tarihi yanıt: Katil Netanyahu’ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas!
Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek
İsrail’de Başkan Erdoğan korkusu! ABD’ye Türkiye çağrısı: Kıbrıs’taki İHA üssünü unutmamak gerekiyor
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını! İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu | MSB açıkladı: S-70 tipi helikopter sahada
Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak
SON DAKİKA