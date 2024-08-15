İstanbul’da peş peşe metrobüs yangını: Beylikdüzü ve Küçükçekmece duraklarında paniğe yol açtı

İstanbul'un yoğun metrobüs hatlarında aynı gün içinde iki ayrı yangın paniği yaşandı. Beylikdüzü TÜYAP ve Küçükçekmece duraklarında meydana gelen yangınlar, yolcular arasında korkuya neden olurken yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Olaylar, seferlerde aksamalara yol açtı.

KÜÇÜKÇEKMECE

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın duraktaki güvenlik görevlisi tarafından söndürüldü.

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü metrobüsü, Sefaköy Metrobüs Durağı'nda durdurarak araçtan indi.