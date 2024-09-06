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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen bazı kamu kurumlarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ataması gerçekleşen o isimler...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 00:45 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 00:45
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.



Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.

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