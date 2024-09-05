Narin Güran’ı bulmak için mezarlıklar arandı: Sosyal medya kullanıcısından şoke eden iddia!

Türkiye Diyarbakır'a kilitlendi. Çünkü herkes tam 15 gündür kayıp olan Narin Güran'dan (8) iyi bir haber beklemekteydi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'ne yöneldi. Bölgede çok yönlü bir araştırma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan 1030, AFAD'tan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, Dicle Üniversitesi'nden 80 olmak üzere 7 kurumdan 1170 personel arama çalışmalarına katıldı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi olan 18 yaşındaki E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Daha sonra izler ona ait olamadığı için serbest bırakıldı. Narin Güran olayıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Öyle ki amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları şaşkınlık yarattı. Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcası Salim Güran aracında battaniyeye sarılı olduğunu yazdı. Benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı. Bu iddiaların ardından araçtan kan, idrar zlerine rastlandı. DNA tsonucu Narin'e ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, Salim Güran tutuklandı.



2 SAAT ARAMA YAPILDI

Öte yandan yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Narin Güran'ı arama çalışmalarında son durum ise yaşadığı mahalledeki mezarlıkta arama yapıldı. Son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü mezarlarda inceleme gerçekleştirildi. Yer altı görüntüleme cihazıyla mezarlıkta 2 saat arama yapıldı. Yerin 6 metre derinliğinde koku alabilen köpek kullunıldı. Ne yazık ki Narin'e ait emeraye rastlanmadı.