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Gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı iddiası! EGM açıkladı: 2 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştirileceğine yönelik iddialar içeren görüntülerdeki 2 şüphelinin İzmir'de yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 00:20 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 00:21
Gazeteci Murat Ağırel’e silahlı saldırı iddiası! EGM açıkladı: 2 şüpheli gözaltında

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştirileceğine yönelik iddialar içeren görüntülerdeki 2 şüphelinin İzmir'de yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya platformlarındaki, organize suç örgütü elebaşı Mahsun Kuruçay'ın, gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler üzerine İstihbarat Başkanlığınca çalışma başlatıldığı belirtildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA ALINDI
Videodaki maskeli şahsın O.Ö, videoyu kayda alan şahsın ise Y.K. olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

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