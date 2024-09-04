Narin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı
Amca Güran ifadesinde şunları söyledi:
"Saat 20.00 civarı kızım beni telefonla arayıp Narin'in kaybolduğunu söyledi. Jandarma komutanını arayıp haber verdim. Sabaha kadar aradık, gözaltına alındığım güne kadar da arama faaliyetlerine katıldım. Ben Narin'in aracıma bindiğini görmedim ama aracımın kapıları hep açıktır. Ailede herkes o araca biner. Narin bu araca benimle beraber hiçbir şekilde binmedi. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalanınca, olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim. Kardeşim Arif ile aramızda bir husumet yoktur. Arif'e 'sana öyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın' şeklinde bir söz söylemedim."
CESET YOKSA CİNAYETTE YOK MUDUR?
Konuyu uzman isimler de değerlendirdi.
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Sınar şunları söyledi:
"'Ceset yoksa cinayet yoktur' anlayışı Amerikan hukukunda olur. Bizde Yargıtay'ın uygulaması öyle değil. Ortada, bir cinayetin işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller söz konusuysa, öldürülen kişinin henüz cenazesine ulaşılamamış olsa da tutuklama tedbirine başvurulabilmesi mümkündür. Suç şüphesini gösteren somut deliller mevcutsa, kaçma şüphesi, delilleri karartma riski gibi nedenlerin varlığı halinde savcılık bu yönde talepte bulunabilir. Ceza hakimliği de tutuklama verebilir. 'Ceset yoksa cinayet yoktur', 'kasten öldürme' de yoktur, anlayışı Türk hukuku uygulamasında geçerli olan bir anlayış değildir. Tutuklama tedbiri talebi uygundur. Henüz bir cenazeye ulaşılamadı diye kişinin tutuklanmayacağı hukuka uygun olmaz."
Narin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı
Hürriyet'e konuşan Emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün:
"Ortada bir cinayet olduğunun hukuken kesinleşmesi için bir mahkeme kararı olması gerekir. Ama söz konusu durumda tutuklama gerekçesi ve maddesinin cinayet doğrultusunda olması, soruşturmanın bu yönde yürütüldüğü anlamına gelir. Yani savcının bu yönde ciddi bir şüphesi var. Ayrıca soruşturmanın içeriğinin tamamını dışarıdakilerin bilmesi mümkün değil. Belki soruşturmada henüz dışarıya yansımayan bilgiler ve deliller vardır."
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İlhan Üzülmez:
"Ölmüş veya öldürülmüş olduğu konusunda ciddi deliller varsa bu suçtan tutuklama yapılabilir. Ama sırf bu suçlamayla tutuklamadan dolayı da kayıp çocuk için ölmüştür veya öldürülmüştür diyemeyiz. Fakat bu yönde ciddi şüpheler var demektir. Kayıp şahsın öldürüldüğünün sabit olması için kesin tespit gerekir. Bunun için de ya cesedin bulunması ya elde kuvvetli delillerin olması ya da delil destekli itiraf gerekir."
Salim Güran
AMCAYLA İLGİLİ ŞÜPHELER NELERDİ?
ARACINDA DNA'SI BULUNDU
Amca Salim Güran'a ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.
TELEFONUNU KAPATTI
Ayrıca amca Güran'ın Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı.
MESAJLARINI SİLMİŞTİ
Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.