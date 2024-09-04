Narin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı

Amca Güran ifadesinde şunları söyledi:

"Saat 20.00 civarı kızım beni telefonla arayıp Narin'in kaybolduğunu söyledi. Jandarma komutanını arayıp haber verdim. Sabaha kadar aradık, gözaltına alındığım güne kadar da arama faaliyetlerine katıldım. Ben Narin'in aracıma bindiğini görmedim ama aracımın kapıları hep açıktır. Ailede herkes o araca biner. Narin bu araca benimle beraber hiçbir şekilde binmedi. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalanınca, olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim. Kardeşim Arif ile aramızda bir husumet yoktur. Arif'e 'sana öyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın' şeklinde bir söz söylemedim."

CESET YOKSA CİNAYETTE YOK MUDUR?

Konuyu uzman isimler de değerlendirdi.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Sınar şunları söyledi:

"'Ceset yoksa cinayet yoktur' anlayışı Amerikan hukukunda olur. Bizde Yargıtay'ın uygulaması öyle değil. Ortada, bir cinayetin işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller söz konusuysa, öldürülen kişinin henüz cenazesine ulaşılamamış olsa da tutuklama tedbirine başvurulabilmesi mümkündür. Suç şüphesini gösteren somut deliller mevcutsa, kaçma şüphesi, delilleri karartma riski gibi nedenlerin varlığı halinde savcılık bu yönde talepte bulunabilir. Ceza hakimliği de tutuklama verebilir. 'Ceset yoksa cinayet yoktur', 'kasten öldürme' de yoktur, anlayışı Türk hukuku uygulamasında geçerli olan bir anlayış değildir. Tutuklama tedbiri talebi uygundur. Henüz bir cenazeye ulaşılamadı diye kişinin tutuklanmayacağı hukuka uygun olmaz."