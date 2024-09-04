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Narin Güran'a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Cesedi bulundu mu?

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi beklerken,Narin’in amcası ‘kasten öldürmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Salim Güran'ın avukatı, Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz ettiğini açıklayarak amacanın 'Benim içim yanıyor. Böyle rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam' dediğini ifade etti. Peki bu tutuklama Narin’in kesin olarak bir cinayete kurban gittiği anlamına mı geliyor? Narin nerede? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 07:38 Güncelleme 04 Eylül 2024, 07:48
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Cesedi bulundu mu?

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 15'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 yşındaki amca Salim Güran önceki gün çıkarıldığı mahkemece, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklandı.

8 yaşındaki Narin Güran8 yaşındaki Narin Güran

Amcanın tutuklanması beraberinde birçok soruyu da akıllara getirdi.

Tutuklama kararı, 'cesetsiz cinayet mi olur mu' tartışmalarını gündemdeki sıcaklığını korurken, Güran'ın avukatı Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı.

Milliyet'e konuşan Toğrul, Güran'ın aracındaki DNA örneği ve silinen telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunarak, "Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Birde DNA izi diyorlar ama ne olduğu belli değil. Kan mı, kıl mı, ter mi bir bilgi yok. Eğer kansa durum değişebilir.

Narin'in son görüntüsü.Narin'in son görüntüsü.

"ANNEDEN AHA ÇOK AĞLIYOR"

Bilmediğimiz bir şey mi var bu dosyada. Ölü yoksa nasıl adam öldürmeden sevk edilebilir. Hukuka aykırı. Şu anki mevcut duruma göre Narin adına ulaşılmış bir ceset yok. Dosyada böyle bir delil yok. Ama amca iki suçtan tutuklandı. Hukuki bir açıklaması yok bunun. Amca görüştüğümüzde anneden daha çok ağlıyor 'Benim içim yanıyor. Böyle rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam' diyor. Linç girişimi yapıyorlar. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Ayrıca Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları var" dedi.

Tutuklanan amca Salim Güran'ın savcılık ve sorgu hakimliğindeki ifadesi de ortaya çıktı.

Narin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldıNarin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı

Amca Güran ifadesinde şunları söyledi:

"Saat 20.00 civarı kızım beni telefonla arayıp Narin'in kaybolduğunu söyledi. Jandarma komutanını arayıp haber verdim. Sabaha kadar aradık, gözaltına alındığım güne kadar da arama faaliyetlerine katıldım. Ben Narin'in aracıma bindiğini görmedim ama aracımın kapıları hep açıktır. Ailede herkes o araca biner. Narin bu araca benimle beraber hiçbir şekilde binmedi. Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalanınca, olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim. Kardeşim Arif ile aramızda bir husumet yoktur. Arif'e 'sana öyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın' şeklinde bir söz söylemedim."

CESET YOKSA CİNAYETTE YOK MUDUR?
Konuyu uzman isimler de değerlendirdi.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Sınar şunları söyledi:

"'Ceset yoksa cinayet yoktur' anlayışı Amerikan hukukunda olur. Bizde Yargıtay'ın uygulaması öyle değil. Ortada, bir cinayetin işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller söz konusuysa, öldürülen kişinin henüz cenazesine ulaşılamamış olsa da tutuklama tedbirine başvurulabilmesi mümkündür. Suç şüphesini gösteren somut deliller mevcutsa, kaçma şüphesi, delilleri karartma riski gibi nedenlerin varlığı halinde savcılık bu yönde talepte bulunabilir. Ceza hakimliği de tutuklama verebilir. 'Ceset yoksa cinayet yoktur', 'kasten öldürme' de yoktur, anlayışı Türk hukuku uygulamasında geçerli olan bir anlayış değildir. Tutuklama tedbiri talebi uygundur. Henüz bir cenazeye ulaşılamadı diye kişinin tutuklanmayacağı hukuka uygun olmaz."

Narin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldıNarin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı

Hürriyet'e konuşan Emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün:

"Ortada bir cinayet olduğunun hukuken kesinleşmesi için bir mahkeme kararı olması gerekir. Ama söz konusu durumda tutuklama gerekçesi ve maddesinin cinayet doğrultusunda olması, soruşturmanın bu yönde yürütüldüğü anlamına gelir. Yani savcının bu yönde ciddi bir şüphesi var. Ayrıca soruşturmanın içeriğinin tamamını dışarıdakilerin bilmesi mümkün değil. Belki soruşturmada henüz dışarıya yansımayan bilgiler ve deliller vardır."

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İlhan Üzülmez:

"Ölmüş veya öldürülmüş olduğu konusunda ciddi deliller varsa bu suçtan tutuklama yapılabilir. Ama sırf bu suçlamayla tutuklamadan dolayı da kayıp çocuk için ölmüştür veya öldürülmüştür diyemeyiz. Fakat bu yönde ciddi şüpheler var demektir. Kayıp şahsın öldürüldüğünün sabit olması için kesin tespit gerekir. Bunun için de ya cesedin bulunması ya elde kuvvetli delillerin olması ya da delil destekli itiraf gerekir."

Salim GüranSalim Güran

AMCAYLA İLGİLİ ŞÜPHELER NELERDİ?

ARACINDA DNA'SI BULUNDU
Amca Salim Güran'a ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

TELEFONUNU KAPATTI
Ayrıca amca Güran'ın Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı.

MESAJLARINI SİLMİŞTİ
Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

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