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MİT'ten PKK/YPG'ye darbe: Sözde sorumlulardan Metin Dinç etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Dinç, örgüt adına Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 10:49 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:57
MİT’ten PKK/YPG’ye darbe: Sözde sorumlulardan Metin Dinç etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

TERÖR EYLEMLERİNİ ORGANİZE EDİYORDU
PKK/YPG 2015 yılında katılan Metin Dinç, örgüt adına Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu. Bu nedenle MİT'in hedef listesindeydi.

Terörist Metin Dinç, MİT'in 2023 yılında düzenlediği bir operasyonla etkisiz hale getirilen sözde Asayiş Genel Sorumluları Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın ve Suriye Uyruklu Eymen Coli'nin yerine sözde Asayiş Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT'in saha ajanlarının istihbari çalışmaları neticesinde Dinç'in son olarak Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilmeye başlanan Metin Dinç'e operasyon düzenlenmesi için uygun an beklendi. An be an takip edilen Dinç, uygun şartların oluşması ile düzenlenen nokta operasyonla Kamışlı merkezinde etkisiz hale getirildi.

Dijwar Tekoşin kod adlı terörist Metin DinçDijwar Tekoşin kod adlı terörist Metin Dinç

DİJWAR TEKOŞİN KOD METİN DİNÇ KİMDİR?
Dijwar Tekoşin kod adlı terörist Metin Dinç, PKK/KCK Yurtsever Devrim Gençlik Hareketi (YDG-H) bünyesinde 2008 itibarıyla faaliyet göstermeye başladı. Yakın akrabalarının örgütün yürütme konseyinde bulunması nedeniyle Dinç kısa sürede YDG-H'ın İstanbul sorumlularından oldu. 2008-2015 arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme" suçları kapsamında cezaevine girdi.

Dijwar Tekoşin kod adlı teörrist Metin DinçDijwar Tekoşin kod adlı teörrist Metin Dinç



2015 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldı. Suriye'de aldığı eğitim sonrasında 2015-2017 arasında PKK/KCK Mardin'in Bagok kırsalında faaliyet yürüttü. Kasım 2016'da Mardin'de örgüt adına sansasyonel eylem planlamasını yönetti ancak güvenlik birimlerinin haberdar olması üzerine eylemi gerçekleştiremedi.



2019 itibarıyla Suriye/Kahtaniye'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. 2021'de Kuzey Irak'a geçerek 2023'e kadar örgütsel faaliyetlerine burada devam etti. Mart 2024'te Kamışlı'da gerçekleştirilen devir teslim töreniyle sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu oldu.

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