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Hedef 15 milyon dolar: Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı!

Mısır Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan'la gerçekleştirdiği zirveyle ilgili "Bugünkü ziyaretim yeni bir dostluk başlatma yönündeki ortak iradeyi yansıtmaktadır" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Hedef 15 milyon dolar: Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'da ağırladı. 17 anlaşmaya imza attı. Dikkat çeken açıklamalar yaptı:

Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolarTürkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Hedef 5 yılda 15 milyar dolar"

Mısır ile diyaloğumuz üst seviyede... Enerji alanında iş birliğimiz ilerleyecek. İki ülke arasındaki 5 yıllık ticaret hedefimiz 15 milyar dolar. Ayrıca bazı ülkeler, İsrail'e destek sağlayarak suç ortağı oluyor. 41 bin masum insanı öldüren katillerin yeri meclis değil mahkemedir.

Başkan Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Lideri Abdulfettah es-Sisi ile bir zirve gerçekleştirdi. Ankara'dan dünyaya mesaj verdi:
Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. Saldırıların durması ve kalıcı ateşkes önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bölgemize dair meselelerde daima yakın istişare halinde olduk. Mısır'la asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz.

Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'ye bekliyoruz. Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Mısır'la enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek arzusundayız. Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. Kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız.

Başkan Erdoğan ve Sisiden basın toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan ve Sisiden basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Sisi'den basın toplantısında önemli açıklamalar

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