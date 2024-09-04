PKK inleri yerle bir edildi! MSB Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı , Pazartesi günü Irak 'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile vurulan 20 hedefin görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu. Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarını kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, PKK /KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedefin imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

