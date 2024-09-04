Dilan ve Engin Polat çifti ile Candan kardeşler hakim karşısına çıkacaklar! Hesap vakti geldi

Ünlü isimler bugün hakim karşısına çıkıyor. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
Ünlü isimler bugün hakim karşısına çıkıyor. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanıklı dava 4, 5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar için mahkeme, duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar ise duruşma günü duruşma salonunda hazır edilecek.
CANDAN KARDEŞLER İÇİN HESAP VAKTİ
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçlarından 40'ar, 21 sanığın ise 36 yıla kadar hapsi isteniyor
Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de hakim karşısında olacak.
Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
İddianamede Bahar Candan'ın 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi. Candan kardeşlerin yargılanacağı davada ilk duruşma bugün görülecek. Bu dava ise 4, 6, 11, 13, 18 ve 20 Eylül tarihleri olmak üzere 6 gün sürecek.