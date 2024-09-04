Dilan ve Engin Polat çifti ile Candan kardeşler hakim karşısına çıkacaklar! Hesap vakti geldi

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Ünlü isimler bugün hakim karşısına çıkıyor. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Bahar Candan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanıklı dava 4, 5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar için mahkeme, duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar ise duruşma günü duruşma salonunda hazır edilecek.