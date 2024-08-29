Narin’in abisi kim, kaç yaşında? Kaybolan Narin’in abisi Enes Güran nerede, tutuklandı mı? Kayıp Narin bulundu mu? DNA detayı...

Bu durum, soruşturmanın seyrini bir kez daha değiştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ön raporda, ağabeyin kendi kolundaki diş izinin Narin'e ait olmadığı belirtildi. Ancak bu durumun kesinleşmesi için daha detaylı incelemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Narin Güran 9 Gündür Kayıp Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. O gün Kur'an Kursu'na gitmek üzere evden ayrılan küçük kız, bir daha geri dönmedi. Ailesinin paniğe kapılarak polise haber vermesiyle birlikte bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak 9 gün geçmesine rağmen Narin'den henüz bir iz bulunamadı.



Kayalıkta Bulunan Kan İzleri ve Terlik Yanılgısı



Arama çalışmaları sırasında, Narin'in evinin yakınındaki bir kayalıkta kan izlerine rastlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu izlerin Narin'in kuzenine ait olduğu belirlendi. Ayrıca derede bulunan bir terlik, ilk başta Narin'e ait sanıldıysa da, ailenin beyanıyla bu ihtimal de ortadan kalktı. Aramalar halen devam ederken, henüz somut bir sonuca ulaşılamadı.





Ağabey Enes Güran'ın Şüpheli Hareketleri

Soruşturma sırasında Enes Güran'ın, olaydan sonra üç kez banyo yaptığı belirlendi. Ailenin, Enes'in sinirlendiğinde kendi kendini ısırdığı iddiaları ise soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi. Uzmanlar, ısırık izinin kime ait olduğunun kesinleşmesi için Narin'in bulunup, ağız ölçülerinin alınması gerektiğini belirtiyor. Ağabeyin davranışları ve olay sonrası hareketleri soruşturmanın odak noktası haline gelirken, en önemli soru hala cevapsız: Narin Güran nerede?



Narin Güran'ın kayboluşu, Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Günlerdir süren arama çalışmaları ve yapılan incelemelere rağmen, küçük kızdan hala bir iz bulunabilmiş değil. Narin'in bulunması için herkes seferber olmuş durumda, ancak her geçen gün umutlar tükeniyor. Güran ailesi ve tüm Türkiye, Narin'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyor.