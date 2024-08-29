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Narin'in abisi kim, kaç yaşında? Kaybolan Narin'in abisi Enes Güran nerede, tutuklandı mı? Kayıp Narin bulundu mu? DNA detayı...

Diyarbakır'ı yasa boğan kayıp Narin Güran olayında tüm dikkatler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek haberlere çevrilmişken, kritik bir gelişme yaşandı. 21 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan ve Kur'an kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle ilgili ilk bulgular açıklandı. Peki, Narin'in abisi kim, kaç yaşında? Kaybolan Narin'in abisi Enes Güran nerede, tutuklandı mı? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 16:06 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 16:06
Narin’in abisi kim, kaç yaşında? Kaybolan Narin’in abisi Enes Güran nerede, tutuklandı mı? Kayıp Narin bulundu mu? DNA detayı...

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen umutlu bekleyiş devam ediyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda, minik Narin'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, binlerce kişilik devasa bir ekibin katılımıyla aralıksız sürdürülüyor.

Enes Güran Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Narin Güran'ın kaybolmasından sonra yürütülen soruşturma kapsamında, ağabeyi Enes Güran'ın kollarında ısırık izleri olduğu belirlendi. Bu durum üzerine Enes, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan incelemelerden sonra tekrar Diyarbakır'a getirilen Enes Güran, DNA sonuçları açıklanana kadar gözaltında tutuluyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön rapor ise kamuoyunda merakla bekleniyordu.
Aile 18 yaşındaki ağabeyin kendi kendini ısırdığını iddia ederek 'Sinirlendiği zaman kendisini, kolunu ısırıyor' ifadelerini kullandı.



Adli Tıp Raporu: Diş İzleri Narin'e Ait Değil
Adli Tıp Kurumu, Narin'in en son diş muayenesinde çekilen diş ve çene röntgenlerini inceleyerek, ağabeyinin kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırdı. İlk sonuçlar, diş izlerinin Narin'e ait olmadığını ortaya koydu.

Bu durum, soruşturmanın seyrini bir kez daha değiştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ön raporda, ağabeyin kendi kolundaki diş izinin Narin'e ait olmadığı belirtildi. Ancak bu durumun kesinleşmesi için daha detaylı incelemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.



Narin Güran 9 Gündür Kayıp

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. O gün Kur'an Kursu'na gitmek üzere evden ayrılan küçük kız, bir daha geri dönmedi. Ailesinin paniğe kapılarak polise haber vermesiyle birlikte bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak 9 gün geçmesine rağmen Narin'den henüz bir iz bulunamadı.


Kayalıkta Bulunan Kan İzleri ve Terlik Yanılgısı

Arama çalışmaları sırasında, Narin'in evinin yakınındaki bir kayalıkta kan izlerine rastlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu izlerin Narin'in kuzenine ait olduğu belirlendi. Ayrıca derede bulunan bir terlik, ilk başta Narin'e ait sanıldıysa da, ailenin beyanıyla bu ihtimal de ortadan kalktı. Aramalar halen devam ederken, henüz somut bir sonuca ulaşılamadı.



Ağabey Enes Güran'ın Şüpheli Hareketleri
Soruşturma sırasında Enes Güran'ın, olaydan sonra üç kez banyo yaptığı belirlendi. Ailenin, Enes'in sinirlendiğinde kendi kendini ısırdığı iddiaları ise soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi. Uzmanlar, ısırık izinin kime ait olduğunun kesinleşmesi için Narin'in bulunup, ağız ölçülerinin alınması gerektiğini belirtiyor. Ağabeyin davranışları ve olay sonrası hareketleri soruşturmanın odak noktası haline gelirken, en önemli soru hala cevapsız: Narin Güran nerede?

Narin Güran'ın kayboluşu, Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Günlerdir süren arama çalışmaları ve yapılan incelemelere rağmen, küçük kızdan hala bir iz bulunabilmiş değil. Narin'in bulunması için herkes seferber olmuş durumda, ancak her geçen gün umutlar tükeniyor. Güran ailesi ve tüm Türkiye, Narin'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyor.

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