Kan lekeleri Narin’e mi ait? Valilikten açıklama geldi! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu?

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Kan lekeleri Narin Güran'a mı ait? KAN LEKELERİ NARİN'E Mİ AİT? Türkiye Narin'e ne olduğunu merak ederken dün yapılan arama çalışmalarında evlerine yaklaşık 20 metre mesafedeki kayalıklarda bulunan kan lekeleri herkesi heyecanlandırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını delil torbalarına koyarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü. Narin öldürüldü mü? sorusu akıllara gelirken konuyla ilgili yapılan araştırmaların ardından valilikten açıklama geldi. İncelemenin ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Narin Güran'ın en son görüldüğü yer ÇOCUKLARLA OLAY GÜNÜ CANLANDIRILDI

Ayrıca Narin'in 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, 25 Ağustos'ta akşam saatlerinde arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve komandolar ayrıca dün akşam saatlerinde Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 20 KİLOMETRELİK KANAL BOYUNCA ARAMA

Küçük Narin'i arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD dalgıçları çalışma yürütürken, mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Çalışmalar geniş alana yayılırken, ekipler mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı. Ayrıca Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve takviye gelen diğer jandarma ekipleri tarafından bugüne kadar 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Narin'in kaybolmasıyla ilgili 130 kişinin ifadesi alındı.