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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "BRICS’e üyelik süreci devam ediyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin BRICS üyeliğine ilişkin sürecin devam ettiğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BRICS’e üyelik süreci devam ediyor

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AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. MKYK toplantısına bakanlar da katıldı. Toplantıda AK Parti'yi kongreye götürecek süreç başlatıldı. Başkan Erdoğan, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı. MKYK toplantısı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu açıklamaları yaptı; "Siyasi partiler olarak rakibiz, husumetli değiliz. Bugünün dünyasında, yukarımızda Rusya- Ukrayna savaşı, aşağımızda Gazze'deki soykırım söz konusuyken, Türkiye'nin iç bünyesini sağlam tutması son derece önemlidir.

TEĞMENLERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ...
Birtakım siyasetçi, aydın, emekli asker; 'Bu görüntülerden hükümete mesaj verildi' gibisinden üslupla konuşmaları... Bunların yaptığı şey eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de tabii bunlara cevap vereyim derken, milletin göz bebeği gibi baktığı TSK'nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız.

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