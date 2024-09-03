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Son dakika: MİT'ten MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağına operasyon! Siyonist finans trafiği deşifre oldu... Casus Liridon Rexhepi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İsrail İstihbarat Servisi’nin (MOSSAD) siyonist kasasını patlattı. MİT'in çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi’nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi tutuklandı. Rexhepi'nin MOSSAD'ın Türkiye'de Filistinliler ve Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen saha elemanlarına para aktardığı tespit edildi. MOSSAD'ın Suriye'deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da belirlendi.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 08:57 Güncelleme 03 Eylül 2024, 09:26
Son dakika: MİT’ten MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağına operasyon! Siyonist finans trafiği deşifre oldu... Casus Liridon Rexhepi tutuklandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi'nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi tutuklandı.

MİT, Liridon REXHEPI'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti.

MOSSAD'ın para ağına operasyon!


Rexhepi, İsrail İstihbarat Servisi'nin talimatı ile drone çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyeti yürüten, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktarıyordu.

MOSSAD casusu Liridon RexhepiMOSSAD casusu Liridon Rexhepi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda Liridon Liridon Rexhepi'nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı.

Liridon Rexhepi'nin Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Liridon Rexhepi'nin tüm hareketleri takip altına alındı.

25 AĞUSTOS'TA RADARA ALINDI 30 AĞUSTOS'TA PAKETLENDİ

Liridon Rexhepi, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. Rexhepi, 30 Ağustos'ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOSSAD casusu Liridon RexhepiMOSSAD casusu Liridon Rexhepi

MOSSAD'IN PARA AĞI DEŞİFRE OLDU... KOSOVA'DAN TEMİN EDİLİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.

Türkiye'deki saha elemanlarının, MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları ortaya çıktı.

MOSSAD casusu Liridon RexhepiMOSSAD casusu Liridon Rexhepi

Yapılan para takibi sonucunda Türkiye'deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye'deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi.

Türkiye'deki saha elemanlarının Suriye'deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.

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