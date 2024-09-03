Son dakika: MİT’ten MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağına operasyon! Siyonist finans trafiği deşifre oldu... Casus Liridon Rexhepi tutuklandı

MİT, Liridon REXHEPI'nin MOSSAD 'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti.

MOSSAD casusu Liridon Rexhepi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda Liridon Liridon Rexhepi'nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı.



Liridon Rexhepi'nin Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Liridon Rexhepi'nin tüm hareketleri takip altına alındı.

25 AĞUSTOS'TA RADARA ALINDI 30 AĞUSTOS'TA PAKETLENDİ



Liridon Rexhepi, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. Rexhepi, 30 Ağustos'ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.