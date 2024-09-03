Kritik gün geldi! Dilan-Engin Polat çifti ve Bahar ve Nihal Candan kardeşler Hakim karşısına çıkıyor

Dilan ve Engin Polat çifti ve Candan kardeşler Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Dilan ve Engin Polat çifti 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin de arasında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Polat çiftinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.