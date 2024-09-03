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Kritik gün geldi! Dilan-Engin Polat çifti ve Bahar ve Nihal Candan kardeşler Hakim karşısına çıkıyor

Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4-5-6 Eylül'de, Candan kardeşler ise yarın (4 Eylül) Küçükçekmece 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 09:09 Güncelleme 03 Eylül 2024, 09:09
Kritik gün geldi! Dilan-Engin Polat çifti ve Bahar ve Nihal Candan kardeşler Hakim karşısına çıkıyor

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Dilan ve Engin Polat çifti ve Candan kardeşler Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Dilan ve Engin Polat çifti 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.Dilan ve Engin Polat çifti 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin de arasında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Polat çiftinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler.Nihal ve Bahar Candan kardeşler.

İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın tarihini, 4-5-6 Eylül 2024 olarak belirlemişti.

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023'te 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

44 YIL HAPİS İSTENİYOR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bahar - Nihal Candan kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma gününü 4 Eylül olarak belirlemişti.

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