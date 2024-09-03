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Bir İBB eseri! İSKİ'nin ihmali Ümraniye'yi su altında bıraktı | Vatandaşlar isyan etti

CHP'li İBB'nin sorumsuzluğu İstanbulluyu yine mağdur etti. SKİ sorumluluğunda olan bölgedeki derelerin ıslahı, bakımı ve işletilmesi gibi çalışmaların ihmal edilmesi nedeniyle Ümraniye sular altında kaldı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 18:06 Güncelleme 03 Eylül 2024, 18:53
Bir İBB eseri! İSKİ’nin ihmali Ümraniye’yi su altında bıraktı | Vatandaşlar isyan etti

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İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde dün şiddetli sağanak sonrası su baskınları yaşandı.



Ümraniye Belediyesi, İSKİ sorumluluğunda olan bölgedeki derelerin ıslahı, bakımı ve işletilmesi gibi çalışmaların ihmal edilmesi nedeniyle yağışlardan olumsuz etkilenildiğini açıkladı.



Barajyolu ve Sarıgaziyolu caddeleri arasında bulunan alanın, eski dere yatağı olması ve gerekli ıslah çalışmalarının yapılmaması nedeniyle yağışlardan olumsuz etkilendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İSKİ sorumluluğunda olan bu bölgedeki derelerin ıslahı, bakımı ve işletilmesi gibi çalışmaların ihmal edilmesi sonucu, bölgede birçok vatandaş su baskınlarının mağduru oldu. Vatandaşlar, İSKİ'nin ihmali nedeniyle yaşanan bu durum karşısında mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Yaşanan su baskınları, kentsel altyapının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, ilgililerin gerekli önlemleri alarak benzer olayların tekrarlanmaması için çalışmalara başlaması bekleniyor."

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