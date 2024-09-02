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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa ettiği öğrenildi. Başkanlık görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildiren Gülpınar, "Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 12:58 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:11
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti

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Yeniden Refah Partisi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Gülpınar istifa açıklamasını sosyal medyadan yaptı.Gülpınar istifa açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

"BAĞIMSIZ" OLARAK DEVAM ETME KARARINI ALDIK
Gülpınar'ın belediyenin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşerilerim, Sizlerin değerli talepleri neticesinde başlatmış olduğumuz adaylık sürecini, büyük teveccühünüzle 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdık. Sizlerle çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareket ettik. Sizlerin taleplerine ve çağrısına her daim öncelik gösterdim. Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım.

Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku

Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.

Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden "Bağımsız" olarak devam etme kararını aldık.

Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Urfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim.

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

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